Sony, comme toute autre société, recherche constamment de nouveaux concepts. Dans les années à venir, la PS5, la PS6 ou autre modèle, pourrait avoir des fonctionnalités pour vous empêcher de perdre bêtement, de rester bloqués ou encore de rendre les jeux plus faciles.

Mais la firme japonaise planche également sur une idée qui concerne la mode et sa marque PlayStation.

Le futur de la mode par PlayStation

Le futur, pour l'instant, c'est un peu surfait. Pas de voitures volantes, pas de véritables hoverboards et encore moins de pizzas réhydratées ou autres vestes au séchage et au réajustement automatique. Mais Sony a quand même une idée derrière la tête qui peut y faire penser.

L'entreprise nippone a déposé un nouveau brevet pour des vêtements PlayStation entièrement customisables. Comment ? Avec des éléments détachables tels que le col, les poignets ou encore la capuche, de quoi passer d'un hoodie à un simple sweatshirt par exemple. Des habits en kit en somme qui pourront être transformés suivant l'envie. Mais il y a bien plus.

Les vêtements de PlayStation auraient la particularité d'avoir des écrans flexibles intégrés dans le tissu directement. Quel intérêt ? Pouvoir renouveler le design de ces derniers à la volée grâce à une technologie sans fil, sans « tout racheter ».

Imaginez que vous avez Kratos de God of War Ragnarok à l'avant d'un pull (t-shirt etc.) et que pour une raison quelconque, vous préférez plutôt exposer votre amour pour Ellie de The Last of Us Part 1. D'un simple touché, appui sur un bouton ou à l'aide d'une application, vous serez en mesure le faire. Si la capuche de votre hoodie est baissée ou relevée, il sera aussi possible d'avoir un affichage totalement différent en configurant en amont les illustrations voulues pour ces deux cas de figure. Le changement sera alors automatique.

De nouveaux motifs seraient déblocables lorsque vous jouez à des jeux sur une console PlayStation, ou pourraient être achetés en DLC sur le PS Store. Le brevet stipule aussi que des modèles soient réservés à des évenements spéciaux comme des compétitions esport. Évidemment, on rappelle bien que ce document ne représente en aucun cas un produit fini que nous sommes sûrs de voir sortir dans X années.