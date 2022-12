On ne rappelle jamais assez mais avant d'avoir la forme qu'elle a actuellement, votre console de salon était bien différente dans les mains des développeurs. C'est ainsi qu'un YouTuber du nom de Gamers Nexus a eu l'opportunité de mettre la main sur un fameux devKit de la PlayStation 4 Pro. Un tout autre modèle que celle que vous connaissez.

Une PlayStation 4 Pro unique en son genre

La vidéo en question est d'une durée de 27 minutes et elle est l'occasion d'admirer sous toutes les coutures et sous tous les détails cette fameuse console devKit. Un devkit prend généralement la forme d'un appareil volumineux qui renferme en son sein tous les composants qui devraient être inclus dans la console finale. Ces prototypes possèdent aussi des fonctionnalités permettant de faciliter le développement d'un jeu, comme notamment le fameux mode DeBug.

La vidéo a donc un double intérêt : voir à quoi ressemble la console avant son design final mais aussi et surtout comprendre son fonctionnement puisque l'homme commence à la démonter à partir de 7 minutes. On peut y voir le logement pour le stockage, la taille des ventilateurs, etc. De quoi rendre fou tout amateur d'éléctronique. D'autant que le kit possède quelques spécificités comme beaucoup de RAM et de gros caloducs :

Nous démontons un DevKit Sony Playstation 4 Pro, qui dispose de 16 Go de mémoire (le double de la RAM de la version grand public) et de certains des plus gros caloducs que nous ayons jamais vus sur un produit. Le système d'exploitation de la PS4 Pro DevKit était installé, nous avons donc passé en revue certains des logiciels, puis nous l'avons démonté pour voir comment il est construit.

Que pensez-vous du kit de développement de la PlayStation 4 Pro ? Comment expliquer selon vous la présence du double de RAM par rapport à la version grand public de la console de Sony ?