PlayStation prépare quelque chose, c’est certain. Les rumeurs enflent au sujet du prochain gros State of Play de Sony. Les nouveautés PS5 ne devraient plus tarder à se montrer.

L’E3 s’est fini, en tout cas, il n’y en aura pas cette année. Désormais, les constructeurs, éditeurs, voire même quelques studios, font leur affaire tout seul dans leur coin. Du moins, quand ils ne viennent pas faire les beaux lors des Game Awards ou du Summer Game Fest. Ce dernier événement est d'ailleurs devenu un véritable incontournable. En plus d’un gros show dédié, le label centralise plusieurs événements estivaux autour du jeu vidéo.

Mais si les joueurs du monde entier attendent patiemment l’été pour avoir des nouvelles des prochains gros jeux à venir, les fans de Playstation pourraient bien être satisfaits avant les festivités de cet été.

Un State of Play pour bientôt ?

Si l’on en croit les bruits de couloirs, Sony préparerait un gros événement, sorte de State of Play XXL, et ca devrait arriver très vite. C’est en tout cas ce que nous rapporte une nouvelle fois Jeff Grubb, souvent très bien informé sur le sujet. Lors d’un podcast récent, Grubb a affirmé que Sony devrait nous donner rendez-vous d’ici, mais ou juin. Dans tous les cas, comme il l’avait déjà dit plus tôt, ce prochain gros State of Play devrait se dérouler avant le Summer Game Fest 2023.

PlayStation devrait régaler ses fans

L’étau se resserre une nouvelle fois donc, et la date approche à grands pas. La dernière fois que Jeff Grubb avait annoncé l’arrivée d’un événement, il avait tapé dans le mille. Le doute est donc permis même si l’on attendra l’officialisation de Sony pour en être sûr comme à chaque fois.

La dernière fois que le constructeur a fait son show, c’était il y a quelques semaines pour avec un petit State of Play consacré a Final Fantasy 16, l’une des très grosses sorties exclusives à venir sur PS5. Mais d’autres très gros jeux sont attendus cette année (si tout va bien) comme Silent Hill 2 Remake ou encore Marvel’s Spider-Man 2 par exemple.

On attend également des nouvelles de tous les projets en cours de développement dont la plupart n’ont même pas été présentés comme le AAA de Firewalk, studio récemment acquis par Sony. On espère également avoir le droit a de nouveaux jeu sur PSVR 2 puisque si le nouveau casque de réalité virtuelle n'a pas cartonné, près de 300 000 utilisateur attendent patiemment des nouveautés voire même des exclusivités.

Et vous, qu'attendez vous de ce prochain gros State of Play ?