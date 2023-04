Avant une éventuelle PS5 Pro ou une future PS6, PlayStation aurait une surprise hardware en stock. Et si c'était une console portable ? La PS Vita 2 ou autre chose ?

La PS5 est enfin disponible avec des stocks conséquents, ce qui lui permet de s'offrir une promo avec un méga hit. Une bonne nouvelle pour celles et ceux qui n'ont pas encore mis les mains dessus. Mais d'après les rumeurs, PlayStation pourrait déjà sortir une nouveauté hardware, un peu moins de trois ans après la sortie de sa console et quelques semaines seulement après le lancement de son casque PSVR 2. Vers une énorme annonce ?

PlayStation prêt à concurrencer la Nintendo Switch et le Steam Deck ?

Depuis quelques jours maintenant, un bruit de couloir laisse entendre que PlayStation pourrait annoncer une nouveauté hardware dans l'année. Ce ne serait pas une PS5 Pro, ni la machine avec le lecteur blu-ray détachable, mais quelque chose de plus « surprenant ». Tom Henderson, l'insider qui est responsable de cette rumeur, a même déclaré « Je me demande ce que la concurrence va en penser ». Un message pour le moins énigmatique qui a enflammé la Toile. Et comme souvent dans ces cas-là, les théories ont fusé de partout mais un autre journaliste / insider est intervenu pour contenir la hype de certains.

Selon Jeff Grubb, qui prétend qu'un PlayStation Showcase aura lieu juste avant le Summer Game Fest 2023, il ne faudrait revoir à la baisse les attentes et oublier tout de suite une potentielle PS Vita 2. Une nouvelle qui va briser le coeur des millions de possesseurs de la première machine, quand bien même ils ne sont malheureusement pas nombreux (entre 10 et 15 millions d'après l'estimation). Non d'après ce qu'il a entendu, Sony pourrait sortir une console PlayStation Portable... mais pour le cloud gaming.

Je me rends au Super Nintendo World, mais je vois des rumeurs au sujet d'une PS Vita 2. Et je tempérerais ces attentes. Je n'ai entendu parler que d'une console portable dédiée au cloud gaming. Via Twitter.

Une PS Vita 2 en version cloud gaming ?

Si l'on en croit Jeff Grubb, on serait donc plus sur une machine comparable à la Logitech G Cloud. Une console que le créateur Hideo Kojima a eu entre les mains lors d'une visite improvisée de Phil Spencer, patron de Xbox, et qui lui servira peut-être pour son jeu d'horreur signé Microsoft.

Crédible ? Pourquoi pas. Sony pourrait ainsi tenter d'élargir sa base de clients, en allant chercher notamment les joueurs nomades, tout en évitant de laisser ce secteur à son concurrent et d'autres acteurs. Si ça peut faire sens - surtout si l'on regarde les précédentes rumeurs de Jeff Grubb qui se sont avérées -, il y a un gros argument à la défaveur de ce bruit de couloir : la PlayStation Vita.

La console a fait un flop monumental alors que la PSP avait été un carton gigantesque, devenant l'une des machines PlayStation les plus vendues de toute l'histoire du constructeur. Un manque de soutien qu'a regretté Jack Tretton, ancien PDG de Sony Interactive Entertainment America, qui aurait aimé avoir les moyens financiers pour faire de la PS Vita un succès.

Il y avait certaines technologies qui étaient à mon avis bonnes, mais qui n'ont pas eu le soutien dont elles avaient besoin. Lorsque vous travaillez pour une grande société, vous devez aimer tout ce qu'elle fait. Peu importe que ce soit à votre goût ou non. Vous avez donc une nouvelle technologie à introduire à l'industrie et aux consommateurs, mais disposez-vous du budget marketing nécessaire pour la promouvoir ? Avez-vous les fonds pour aider les développeurs et les inciter à concevoir des jeux pour soutenir cette initiative ? Et parfois, vous donniez naissance à une technologie dans l'espoir qu'elle soit adoptée. Via Gameblog.

Alors bientôt une console PlayStation cloud gaming ? Réponse dans quelques semaines visiblement.