Vous êtes fans du plombier et prévoyez un petit voyage en Californie en 2023 ? Bonne nouvelle, vous allez pouvoir visiter le Super Nintendo World pour voir « en vrai » Mario, Luigi, Peach, Toad...

Les débuts du parc d'attractions Super Nintendo World ont été laborieux. La raison ? La pandémie mondiale de COVID-19 qui a été responsable des deux reports de l'ouverture de ce lieu au Japon. Mais tout cela est fini et le parc d'attractions va être transposé dans un deuxième endroit. Où ça exactement ? Aux États-Unis, et comme au pays du Soleil-Levant, ce sera à l'intérieur d'Universal Studios Hollywood.

Comme l'indique la bande-annonce qui nous fait faire un tour virtuel du propriétaire, l'ouverture est calée au 17 février 2023. Ce sera une réplique exacte de la version japonaise avec un « Toadstool Cafe » pour se restaurer ou encore une boutique de goodies « 1-UP Factory ».

Super Nintendo World vous embarque dans le monde de Super Mario. Affrontez l'équipe de Bowser dans le révolutionnaire Mario Kart. Jouez à des jeux interactifs dans tout le parc et suivez votre score avec un bracelet Power-Up. Dînez au Toadstool Cafe, rencontrez Mario et ses amis, et achetez des produits exclusifs à la boutique 1-UP Factory.