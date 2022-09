Lors de la conférence Logi Play, le constructeur suisse Logitech que l'on connait surtout pour ses périphériques, a présenté une nouvelle console : la fameuse Logitech G Cloud Gaming Handled dont on vous parle depuis quelques temps.

De prime abord on peut remarquer de grosses similitudes avec la Nintendo Switch, notamment à cause de son design et l'emplacement de ses boutons. On y trouve un joystick de chaque côté pour une disposition asymétrique, une croix directionnelle et un bouton Logitech G à gauche, des classiques touches A, B, X et Y ainsi qu'un bouton Accueil à droite. Bref, vous voyez où l'on veut en venir.

Malgré ces similitudes, la G Cloud se distingue sur un point essentiel : elle est conçue exclusivement pour le cloud gaming via des services bien connus comme le Xbox Cloud Gaming, le GeForce Now ou le Steam Link. Pour faciliter la vie de l'utilisateur Logitech a d'ailleurs préinstallé ces trois services sur sa console. Il y a même eu une collaboration étroite pour assurer une intégration optimale des commandes de la console.

À ce propos, sachez que Microsoft précise que la fonction de jeu à distance Remote Play est accessible sur la G Cloud nativement.

Ecran et configuration de la console Logitech

L'écran est une dalle 7 pouces IPS LCD en Full HD (1920 x 1080 pixels) avec une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz. À l'intérieur du châssis on retrouve un processeur Snapdragon 720G, 4 Go de RAM et 64 Go d'espace de stockage interne, extensible via une carte microSD. Hélas, sans 4G ou 5G, la console ne propose qu'une connexion WiFi 802.11 ac et il faudra donc compter que sur un usage à la maison ou dans un lieu avec une bonne connexion Wi-fi.

Pour le moment, Logitech ne propose qu'une vente aux Etats-Unis et au Canada au prix 299,99 $ avant que la console ne monte à 349 dollars. Si la console fait un bide, on ne risque clairement pas de la voir arriver en Europe.