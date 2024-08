Compagnon idéal pour les joueurs PS5 et PS4, l’application PlayStation se met régulièrement à jour pour ajouter de nouvelles fonctionnalités. En plus d’être la seule à permettre le suivi du service de fidélité PlayStation Star, l’appli offre aussi plus de flexibilité pour certaines manipulations comme le partage rapide et le transfert de screenshots, la gestion des téléchargements ou encore l’achat et le lancement de l’installation des jeux. Grâce à une toute récente, et toute petite, mise à jour, une nouveauté vient d’ailleurs d’être ajoutée.

Une nouvelle mise à jour pour l'appli PlayStation App

Lorsque l’on joue, il est parfois ennuyeux de devoir faire un retour sur l’écran d’accueil pour effectuer certaines actions, la faute à des raccourcis pas toujours très rapides finalement. En ce sens, la dernière mise à jour de l’application PlayStation ajoute la possibilité de gérer et consulter ses Trophées, et leur suivi, plus rapidement grâce à de nouveaux raccourcis. Maintenant, il sera par exemple possible de voir en temps réel l'avancée de vos trophées sur tous vos jeux PS5, comme sur console. Tout, ou presque, est donc désormais à portée de doigts. Même son de cloche pour les invitations à jouer, deuxième amélioration de ce petit patch. Désormais, vous pourrez accepter, ou refuser, facilement les invitations de jeu.

L’objectif est clair : faire de PlayStation App le compagnon indispensable des joueurs. C’est presque le cas, lorsque celle-ci ne plante pas. Il y a peu, tout un pan de l’application avait de sérieux problèmes de stabilité, notamment le PS Star qui aura mis plusieurs jours, voire semaines, à s’en remettre.

Mais quoi qu’il en soit, Sony est au aguets et réagit généralement assez rapidement.

Pour rappel, l’application PlayStation App est disponible gratuitement sur iOS et Android.

Source : Sony