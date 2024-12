Après les rumeurs, PlayStation annonce officiellement son intention d'acquérir le studio d'Elden Ring et bien plus. Ce rachat étant effectivement bien plus important qu'on ne le croit pour Sony.

Va t-on assister à un énorme rachat dans l'industrie après l'acquisition d'Activision et de Bethesda par Xbox ? Ces dernières semaines, une rumeur enflamme la Toile. Selon les informations de Reuters, PlayStation aurait l'intention de s'offrir FromSoftware. Le studio japonais derrière des petits jeux pas très populaires comme Bloodborne, Elden Ring ou Sekiro: Shadows Die Twice. Mais pour accéder à ce studio, Sony doit se payer la maison mère de From Software qui comprend d'autres studios et d'autres arguments de taille.

FromSoftware, Spike Chunsoft et tout Kadokawa chez PlayStation ?

PlayStation sur le point de racheter FromSoftware ? Peu après l'article de Reuters, Kadokawa Corporation, la maison mère qui possède le studio d'Elden Ring, avait déjà répondu à cette rumeur. « La société a reçu une première lettre d’intention pour acquérir les actions de la Société, mais aucune décision n’a été prise à ce jour ». Ensuite, c'est Bloomberg qui a mis son grain de sel en précisant qu'il y a des discussions depuis un certain temps pour une acquisition.

Jusqu'alors, Sony était resté silencieux, mais ça vient de changer. Par voie de presse, PlayStation a bien confirmé son intention de racheter deux énormes studios dont FromSoftware. « Il est exact que nous avons fait une proposition initiale [pour le rachat de Kadokawa Corporation]. Nous aimerions nous abstenir de tout autre commentaire ». Les deux sociétés vont-elles trouver un compromis ? C'est fort probable. En tout cas, en privé, Kadokawa Corporation aurait fait part de sa volonté d'être racheté par une entreprise nationale, et Sony était visiblement l'un des choix préférés.

Si le rachat se confirme, PlayStation possédera FromSoftware mais pas seulement. En effet Kadokawa Corporation est un gigantesque conglomérat qui a d'autres filiales comme Spike Chunsoft, les développeurs du récent Dragon Ball Sparking Zero ou Acquire (Tenchu). Voilà pour la partie jeu vidéo, mais Kadokawa est un géant du divertissement qui pèse sur d'autres secteurs tels que le cinéma, mais surtout l'animation et les mangas. Et on le sait, Sony s'est montré très agressif sur le terrain de l'animation japonaise en multipliant les rachats. En 2020, la firme japonaise a notamment réussi à mettre la main sur Crunchyroll, l'une des plus grandes plateformes de streaming de productions animées.

