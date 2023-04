Depuis le début de l'année, il est enfin possible d'acquérir une PlayStation 5 sans s'arracher les cheveux. Ni même en échafaudant un plan de l'enfer pour obtenir la précieuse console. La pénurie est derrière Sony et la machine s'offre même une opération promotionnelle. Mais attention, il n'y en aura sûrement pas pour tout le monde.

Un pack PS5 God of War Ragnarok à prix réduit

Alors que Sony aurait un nouvel hardware surprise dans les cartons, qui ne serait pas la PS5 avec lecteur détachable, la console actuelle est disponible à prix réduit. Une offre fort sympathique car il s'agit d'un bundle avec la PlayStation 5, une manette et l'incroyable God of War Ragnarok. Malheureusement, ni la console ni la manette ne sont à l'effigie du jeu, mais après tout, l'attrait du bundle est dans son prix.

En temps normal, il faudrait débourser 619,99€ pour ce pack PlayStation 5 + God of War Ragnarok (code) + DualSense blanche avec lecteur blu-ray et 519,99€ pour le modèle sans lecteur optique. Eh bien pendant quelques jours, vous pouvez l'obtenir avec un rabais de 10%, soit respectivement 569,99€ et 469,99€. Ca n'efface pas l'augmentation de prix, mais c'est déjà ça. La date d'expiration de l'offre n'est pas connue, mais il ne faut pas trop tarder si vous êtes intéressés.

Sur son site, Micromania précise que les quantités par personne sont limitées, et que la livraison du bundle PlayStation 5n'est possible qu'en magasin.

Livraison en magasin uniquement. En raison d'approvisionnement limité du fait de la rareté du produit, nous limitons l'acquisition à 1 console par personne. Livraison estimée au Samedi 12 Novembre 2022.

Une nouvelle console bientôt sur le marché ?

Selon une ancienne rumeur de Tom Henderson, Sony doit mettre en vente une nouvelle PS5. Un modèle très étonnant qui aurait un lecteur blu-ray amovible. En d'autres termes, une PlayStation 5 Digital Edition avec un lecteur optique en option. La connexion se ferait avec un troisième port USB-C additionnel. Elle pourrait dès lors être plus mince et légère, mais cependant, il ne devrait pas y avoir de différences énormes avec l'actuel modèle sans lecteur. Il avait également ajouté que la société japonaise voulait en faire un châssis de référence pour la production.

Dernièrement, il a aussi teasé un produit inédit et qui pourrait surprendre visiblement. « Je me demande ce que la concurrence va en penser » a-t-il déclaré lors d'un live. Même s'il a un beau palmarès à son actif, restons prudents sur la nature du produit en question. Enfin, des écouteurs sans fil gaming serait dans les cartons de la firme. Une série d'annonces avant ou pendant le PlayStation Showcase ?