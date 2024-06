Cette collaboration avait fait l'objet de leaks il y a quelques mois, confirmés hier : Pirates des Caraïbes va faire une halte sur Fortnite le 19 juillet prochain. Mais ces espiègles personnages ont profité d'une mise à jour du jeu pour débarquer un mois plus tôt que prévu, via un Battle Pass dédié.

Pirates des Caraïbes passent à l'abordage précoce sur Fortnite

Au travers de son prochain Battle Pass sur le thème des « Voiles Maudites », le jeu phénomène d'Epic va s'allouer les services des Pirates des Caraïbes. Les joueurs pourront donc affronter leurs opposants dans la peau de Jack Sparrow, Davy Jones, Elizabeth Swann ou encore Barbossa. Certains le peuvent d'ailleurs déjà, ce Pass ayant été momentanément accessible par erreur en se glissant dans la dernière mise à jour en date du jeu, baptisée « Reload ». Celle-ci ajoute un nouveau mode de jeu au rythme effréné impliquant 40 joueurs.

Les plus fines lames ont en effet eu le temps de faire l'acquisition du Pass en question, avant qu'il soit mis aux arrêts. Ils ont ainsi d'ores et déjà débloqué l'apparence de Jack Sparrow, dans son style classique comme en LEGO. Pour le reste des marins d'eau douce, il faudra toutefois attendre le 19 juillet pour hisser les couleurs des Pirates des Caraïbes. De même, celles et ceux disposant déjà du Pass ne pourront plus progresser jusqu'à sa véritable date de sortie. Le reste du Pass contiendrait par ailleurs des goodies en rapport avec la licence, comme des skins d'armes, des émotes ou des icônes.

Voici tout du moins un moyen pour les fans de l'iconique licence de Disney de patienter pour les prochaines productions du géant américain. Pirates des Caraïbes aurait aux dernières nouvelles deux films dans les cartons. Que ceux-ci impliquent le très populaire Johnny Depp reste pour l'heure encore incertain. Tout du moins les fans pourront-ils incarner l'un de ses personnages les plus emblématiques dans Fortnite le mois prochain. Entre cela et du rhum, il faut choisir quelle forme prend sa consolation.