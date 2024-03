Qu'on l'aime ou non, c'est un fait : Johnny Depp est le visage de la saga Pirates des Caraibes. Et il est difficile d'imaginer les films continuer sans la présence de Jack Sparrow, un personnage qui a laissé une empreinte énorme aussi bien dans l'histoire du cinéma que dans la pop culture mondiale. Depuis qu'il a été viré, Disney le regrette car la production sait que de nombreux fans réclament son retour.

Depp de retour dans Pirates des Caraibes ?

Disney envisage de faire revenir Johnny Depp dans le sixième opus de la saga Pirates des Caraibes. Mais les choses pourraient se présenter différemment de ce que les fans attendent. Alors que le développement de Pirates des Caraibes 6 se poursuit, des informations émergent sur le potentiel retour de Depp, non pas en tant que vedette principale, mais dans un rôle secondaire...

Selon Daniel Richtman, journaliste toujours très bien informé, Disney prévoit de rajeunir la franchise avec de nouveaux acteurs pour poursuivre l'héritage du blockbuster emblématique. Ainsi, Johnny Depp pourrait être invité à reprendre son rôle iconique de Jack Sparrow. Mais seulement dans une apparition de soutien, loin du premier plan qu'il occupait dans les précédents films. Ce serait ainsi une façon pour Disney de ne pas perdre trop la face, tout en évitant toutefois un virage à 180 degrés.

Cette stratégie fait suite à des réflexions sur l'orientation future de la saga. Où des acteurs plus jeunes prendraient la barre. Cela a été renforcé par des rumeurs indiquant qu'Ayo Edebiri pourrait être envisagée comme remplaçante de Depp, interprétant potentiellement un personnage inspiré de la pirate réelle Anne Bonny.

À vos chaloupes camarades !

Malgré les controverses passées, une source proche de Johnny Depp a affirmé que l'acteur reste ouvert à une collaboration avec Disney si le projet s'avère adapté. Cette position est apparemment partagée par des figures de l'industrie, y compris l'ancien exécutif de Disney et le producteur Jerry Bruckheimer, qui expriment leur désir de voir Depp reprendre son rôle emblématique.

Cependant, le retour de Depp soulève des interrogations quant à la pertinence et à l'effort nécessaires, surtout s'il doit se contenter d'un rôle secondaire. De plus, on imagine que le chèque va devoir être énorme.