Au sein des consoles Xbox Series, la fonctionnalité Quick Resume est l’un des grands points forts. Pour faire simple, avec cette fonctionnalité, vous pouvez revenir directement là où vous vous êtes arrêté dans le jeu. Ainsi lorsque vous passez d’un jeu à un autre, la console enregistre l’état du jeu actuel. De quoi simplifier la vie des joueurs sans avoir besoin de redémarrer un jeu, pour autant le PC ne profite pour l'heure pas d'une telle fonctionnalité et c'est bien dommage. Mais Microsoft, qui a toujours des projets dans les cartons est en train de teaser quelque chose...

Le PC se rapproche un peu plus d'une Xbox

En effet c'est lors du stream de lancement dédié à la console Asus ROG Ally que la directrice de la division Xbox, Roanne Sones, est intervenue pour nous parler de Windows 11. L'occasion notamment d'expliquer qu'ajouter le Quick Resume à Windows 11 serait une bonne idée et même assez logique. Cela permettrait aux consoles portables qui tournent sur cet OS (comme la ROG Ally) de proposer à la communauté une fonction très proche de ce qui se fait déjà sur les Xbox. Une telle intégration du Quick Resume sur PC rendrait l’expérience utilisateur plus fluide. Reste à voir maintenant dans quelle mesure tout ceci serait possible. Uniquement avec les jeux de Microsoft Store ou même avec le catalogue Steam et Epic Games Store ?

Pour le moment on ne sait pas encore quand le Quick Resume sera ajouté à Windows 11 ou si il s'agit d'une idée en l'air ou d'une véritable annonce pour l'année en cours (ou plus tard). Mais nul doute que cela pourrait être une belle petite révolution pour le monde du jeu vidéo PC. D'autant qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une machine surpuissante pour en jouir. Preuve en est, sa présence sur les Xbox.

Microsoft a de beaux projets pour Windows 11

Au fil du temps Microsoft laisse une part de plus en plus grande à l'intelligence artificielle et le géant américain souhaite aussi continuer sur sa lancée de la modernisation de l'interface. Tout se fait progressivement mais ça avance dans le bon sens. Et c'est sans compter le développement de Windows 12 avec déjà l'année 2024 en ligne de mire même si pour l'heure aucune date officielle n'a été communiquée par Microsoft à ce sujet pour le moins épineux. Difficile de convaincre de passer à Windows 12 quand encore une grande partie du public tourne sous Windows 10.