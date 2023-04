Le Steam Deck de chez Valve a du soucis à se faire. En effet voici venu le temps du ASUS ROG Ally. Une console qui a pour ambition de venir directement concurrencer la création de Valve. Il faut dire que ce nouveau produit a des arguments de poids en sa faveur, notamment grâce à un hardware de très bonne facture et particulièrement puissant. Voyez plutôt.

Rog Ally ou Steam Deck ?

Dans un premier temps on retrouve dans le cœur du ASUS Rog Ally une puce AMD Ryzen Z1 à six cœurs et une puce graphique RDNA 3, qui utilise les technologies de mise à l'échelle Super Resolution FidelityFX et Super Resolution de chez AMD. Rien que là, en terme de puissante brute, on est bien devant un Steam Deck. D'ailleurs les personnes qui ont pu avoir l'occasion de le tester annoncent déjà 50% de puissance en plus par rapport au Steam Deck. C'est énorme d'autant que c'est à consommation égale. Un véritable tour de force de la part du constructeur Taïwanais. ASUS promet déjà d'ailleurs du Cyberpunk 2077 dans de bonnes conditions à 60 FPS. Signe de sa toute puissance.

Pour l'affichage, le ROG Ally dispose d'un écran Full HD 120 Hz (hélas sans OLED) de sept pouces capable d'afficher jusqu'à 500 Nits de luminosité avec un temps de réponse de 7 ms. ASUS a voulu privilégier la réactivé (le 120 Hz) puisqu'il n'existe pour le moment aucune dalle OLED de 7 pouces. Pour accompagner le GPU et le CPU il y a 16 Go de RAM LPDDR5. Pas mal non ? Le Rog Ally annonce en plus la prise en charge de Dolby Atmos via les haut-parleurs histoire d'avoir un audio à la hauteur du rendu de l'écran. L'ensemble du package a un poids total de seulement 608 g.

Le ROG Ally bat le Steam Deck

En ce qui concerne le stockage, le ROG Ally sera livré avec un SSD de 512 Go, qui peut être encore étendu avec une carte microSD. Pour le reste des propositions, alors que le Steam Deck utilise son propre SteamOS comme système d'exploitation par défaut, le ROG Ally permettra aux utilisateurs d'accéder à des jeux à partir d'une grande variété de plates-formes PC car il fonctionne sur Windows 11. Vous devriez pouvoir utiliser tous les vos accessoires PC, y compris les contrôleurs, les écouteurs, les souris et les claviers. Une excellente nouvelle.

Enfin, la console utilise un système de refroidissement conçu sur mesure, qui, selon Asus, est silencieux et à peine perceptible lorsque vous utilisez les haut-parleurs ROG Ally. On connait ASUS sur le très sérieux sujet du refroidissement et difficile d'avoir des doutes de ce coté-ci.

Le Rog Ally : le résumé de ses caractéristiques techniques

En résumé on retrouve donc :

Écran : dalle tactile 7 pouces 1080p 120Hz et 7ms de temps de réponse avec FreeSync

: dalle tactile 7 pouces 1080p 120Hz et 7ms de temps de réponse avec FreeSync Poids : 608 g

: 608 g Processeur : AMD Ryzen série Z1

: AMD Ryzen série Z1 GPU (graphique ) : RDNA 3

) : RDNA 3 Stockage : SSD PCI Express 4.0 de 512 Go

: SSD PCI Express 4.0 de 512 Go RAM : 16 Go de RAM

: 16 Go de RAM Emplacement MicroSD pour l'extension de stockage

WiFi 6E

Système d'exploitation Windows 11

Retour haptique

Capteur d'empreintes digitales pour le déverrouillage

ASUS ROG Ally, quel prix ?

En ce qui concerne le prix, Asus n'a pas encore confirmé le prix de vente du ROG Ally, mais la société a garanti que cela ne dépasserait pas les 1000 dollars. On espère que ça sera la même histoire en euros. Le Steam Deck lui est proposé à 679 euros dans sa version la plus onéreuse.