En plus d'en découvrir davantage sur le DLC Vessel of Hatred de Diablo 4 à venir le 8 octobre, la Gamescom 2024 a permis à Path of Exile 2 de faire refaire parler avec une très bonne nouvelle. La compétition entre ces deux grands noms du hack'n slash risque d'être rude. Qui en sortira vainqueur ? Nous devrions avoir un début de réponse bientôt.

Path of Exile vole la vedette à Diablo 4 durant la Gamescom 2024 ?

Du côté du DLC de Diablo 4, nous en avons appris plus sur la nouvelle mécanique qu'il introduira : les Mercenaires. Mais Path of Exile 2 a frappé un grand coup dans la même soirée. Après un report de sa beta à l'origine prévue en juin, le hack'n slash de Grinding Gear Games nous a enfin annoncé une date pour sa sortie en early access. Il donne ainsi rendez-vous aux joueuses et joueurs PC sur Steam et l'Epic Games Store le 15 novembre prochain !

Même s'il ne s'agira pas de la version finale de Path of Exile 2, gageons que Vessel of Hatred a du souci à se faire. Son plus grand rival gratuit nous promet en effet 12 classes jouables, un gameplay plus dynamique que le premier opus et repensé, mais surtout un modèle économique free to play peu intrusif, et la possibilité d'y jouer sur PS5 et Xbox Series en écran splitté, avec en prime cross-play et cross-progression. Cette fonctionnalité devra toutefois attendre la version finale du jeu, l'early access ne s'intéressant qu'au PC.

Quoi qu'il en soit, la fin d'année va être chargée pour les fans de hack'n slash, entre la première extension majeure de Diablo 4 et l'accès anticipé de Path of Exile 2. Espérons pour Grinding Gear Games que cette suite sera à la hauteur d'un jeu qui a fait trembler la licence à l'origine de son propre genre. Premier aperçu en ce sens dans trois petits mois.

Source : Path of Exile sur YouTube