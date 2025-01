Alors que Moon Studios est actuellement très occupé par l'early access de son nouveau jeu, No Rest for the Wicked, son directeur Thomas Mahler caresse l'idée d'un Ori 3 via le Discord de leur dernier titre. Bien que celui-ci soit loin d'être terminé et peaufiné, les fans accueillent la perspective d'un nouveau jeu Ori avec beaucoup d'enthousiasme. Attention toutefois : pour évoquer cette potentielle suite, nous risquons de massivement SPOILER la fin de Will of the Wisps. N'allez donc pas plus loin si vous n'y avez pas encore joué (et foncez vers cette véritable pépite).

La graine d'un Ori 3 bien plantée dans l'esprit de son studio ?

Avec des premiers avis plutôt mitigés autour de No Rest for the Wicked, Moon Studios se prête à rêver pour se changer les idées. Tel est notamment le cas de Thomas Mahler, son directeur, qui s'est confié auprès de la communauté sur le Discord officiel du jeu, avec un sujet totalement extérieur à celui-ci : l'éventualité d'un très attendu Ori 3. L'homme mentionne un appel récent avec Microsoft (partenaire privilégié de Moon Studios), et son désir de « continuer l'histoire d'Ori », lancée en 2015 avec le magnifique metroidvania Ori and the Blind Forest.

Or, une telle chose apparaît assez délicate, compte tenu de la fin douce-amère de Will of the Wisps. L'histoire de l'adorable créature de lumière s'y termine d'une manière aussi belle que tragique, alors qu'il se sacrifie pour repousser les ténèbres en se transformant en l'arbre qui l'avait guidé dans les deux jeux. Réincarner ce personnage dans un Ori 3 semble donc difficile à envisager. Moon Studios pourrait en revanche opter pour une préquelle en incarnant un ancêtre d'Ori, ou au contraire à un de ses enfants dans une suite.

Beaucoup de joueurs regrettent en effet de ne pas avoir vu le résultat du terrible mais nécessaire sacrifice d'Ori. Une suite de Will of the Wisps serait donc l'occasion de le faire, et de relancer une nouvelle boucle avec un de ses enfants, comme ce fut le cas avec The Blind Forest. Naturellement, Ori 3 n'est pour l'instant qu'une petite graine germant dans l'esprit de ses développeurs. Thomas Mahler précise en effet que « No Rest for the Wicked reste notre priorité absolue, et on veut qu'il soit parfait ». Il est toutefois bon de rêver, surtout lorsqu'il s'agit de retourner dans le monde magnifiquement enchanteur d'Ori.

Source : Reddit