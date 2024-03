Le manga One Piece va s'offrir une pause de trois semaines, après le décès d'Akira Toriyama, le légendaire créateur de Dragon Ball. Suite à cette tragique disparition, le mangaka Eiichiro Oda a annoncé vouloir prendre soin de lui, et de sa santé, d'où le besoin de s'accorder un peu de repos. Une décision évidemment encouragée sur les réseaux sociaux. Mais si vous êtes fans de l'oeuvre, et de certaines adaptations vidéoludiques, il y a du neuf depuis quelques heures. Un gros DLC attendu a fait son entrée.

Le DLC Aube des légendes dispo dans One Piece Pirate Warriors 4

One Piece Pirate Warriors 4 reçoit encore du contenu, quatre ans après sa sortie initiale. Le dernier Character Pack 5 a permis aux joueuses et joueurs d'incarner Shanks, sa fille adoptive Uta et Koby. Des personnages emblématiques, mais peut-être moins que le monstre qui a débarqué avec le DLC Aube des légendes. En effet, le Character Pack 6, sorti le 27 mars sur consoles et PC, déroule le tapis rouge à Gol D Roger. L'ancien roi des pirates qui est à l'origine de tout et qui a camouflé le One Piece. Un épéiste redoutable capable de faire de gros dégâts grâce à sa compétence « Fluide écrasant ». Mais Gol D Roger n'est pas venu seul.

Garp la Poigne, le grand-père du héros Luffy, est également jouable dès maintenant dans One Piece Pirate Warriors 4. Pour le coup, ce combattant n'a besoin que de ses poings pour faire des ravages. Un guerrier qui n'a pas eu peur d'affronter les pires pirates de cet univers, et qui devrait être un atout en jeu. Enfin, Rayleigh, le bras droit de Gol D Roger, a aussi rejoint le casting de One Piece Pirate Warriors 4. Et comme son boss, il s'agit d'un épéiste qui peut enchaîner les combos et les techniques à une vitesse plus élevée que la normale.

Pour tester tous ces nouveaux personnages, il faut acquérir le Pack de personnages 6 au prix de 11,99€ ou le Character Pass 2 à 29,99€. En plus de cela, Bandai Namco a également enrichi le Pack d'épisode bonus - affiché au tarif de 6,99€ - avec l'épisode bonus 3 « Voie du Roi des Pirates & Carte des Âmes 3 ». One Piece Pirate Warriors 4 est disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.