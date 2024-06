En l’espace de quelques épisodes, l’adaptation de One Piece par Netflix s’est imposée comme l’une des séries événements du catalogue du pionnier de la SVOD. Luffy et son équipage rempileront pour une seconde saison qui sera toujours supervisée par Eiichiro Oda, créateur du manga, en personne. Le tournage de cette saison 2 de One Piece ayant officiellement débuté, la firme commence à communiquer sur les nouvelles recrues au casting. Cette fois, Netflix fait les choses en grand, très grand avec des personnages tout aussi gigantesques qu’adorés des fans.

Les géants confirmés pour la saison 2 de One Piece

Après avoir présenté les quatre premiers membres de Baroque Works, place aux alliés. Parce que Luffy, Zoro, Sanji, Nami et Ussop ne se castagneront pas avec tout le monde, ils se feront également des amis de taille, au sens propre. La saison 2 de One Piece a donc trouvé ses deux géants d’Erbarf. Dorry sera ainsi interprété par Warner Coestser, acteur inconnu au bataillon, et Brogy sera campé par Brendan Murray, surtout connu pour avoir incarné Sam Butcher dans la série The Boys.

On s’en doutait, et nous en avons désormais la confirmation, les prochains épisodes de la série One Piece ne passeront pas sous silence la rencontre entre l’équipage au Chapeau de Paille et Laboon. Des images volées avaient en effet montré le bateau de l’équipage de l’équipage Rumbar d’un certain futur membre de l’équipage. Personnage majeur de cet arc, le docteur Crocus sera ainsi joué par Clive Russell, là encore un second couteau que les geeks reconnaîtront surtout pour sa prestation en tant que Ser Brynden Tully dans Game of Thrones.

Netflix devrait annoncer encore de nouveaux membres de son propre équipage dans le courant de la semaine. Il faudra cependant patienter avant de découvrir les visages de personnages importants comme Ace, Crocodile, Smoker ou encore Robin, le géant du streaming étant visiblement parti pour garder le suspense jusqu’à la fin. On a cependant la quasi-certitude que Vivi sera interprétée par Charithra Chandran, visage désormais indissociable des Chroniques des Bridgerton, autre série phare de Netflix. Plus que quelques jours avant d’en avoir le cœur net.