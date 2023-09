Les férus de One Piece vont être aux anges, mais pas à cause de l'anime ou de la série Netflix. En vérité, une grosse surprise se prépare côté jeu vidéo.

One Piece est actuellement sur tous les fronts. Manga, anime, série Netflix, jeu vidéo, l'œuvre d'Eiichiro Oda est un véritable phénomène auquel on ne peut échapper. En ce moment, on entend surtout parler de l'adaptation en prises de vues réelles. Néanmoins, il y a également des grosses annonces du côté de la sphère vidéoludique. D'ailleurs, les fans du Chapeau de Paille vont sûrement craquer et se replonger dans l'un des jeux les plus riches de licence après cette nouvelle annonce.

Le jeu vidéo et One Piece, un couple parfait

Actuellement la licenceprospère en jeu vidéo à travers de One Piece Pirate Warriors 4. Le titre de Bandai Namco et Omega Force est loin d'être à l'abandon, puisque du contenu arrive plus ou moins régulièrement pour garder l'implication des joueurs. En juillet dernier, un DLC a notamment été annoncé, comprenant une version très spéciale de Luffy, qui risque à elle seule de rameuter du monde sur le jeu : le fameux Gear 5, qui fut révélé à la fin de l'arc Wano. Et maintenant, il va être rejoint par deux nouveaux personnages emblématiques de ces moments forts : Kaido et Yamato.

Cela paraît logique. En effet, ces personnages iconiques font partie du Character Pack 4 intitulé "The Battle of Onigashima Pack". Il n'était donc pas compliqué de déduire qu'on allait pouvoir incarner le grand méchant du dernier gros arc en date de One Piece. Par contre, nous n'avons pas encore de date de sortie précise à se mettre sous la dent pour ce Pack 4. Il est toujours prévu pour septembre 2023, mais nous n'avons pas d'indications supplémentaires. Au passage, Luffy, Yamato et Kaido font partie du Character Pass 2 de One Piece Pirate Warriors 4 qui inclut un total de trois Packs. Deux autres packs, contenant également trois personnages, sont donc à prévoir.

La série Netflix pour passer le temps

Si One Piece en manga, anime et jeu vidéo réunit sans problème les fans, la série Netflix, elle, divise un peu plus. Pour cause, il y a eu quelques changements apportés à l'histoire. Par exemple, le physique de Sanji et Usopp a été altéré. Certains méchants, comme Don Krieg, passent à la trappe et ne restent qu'une poignée de minutes à l'écran quand certains qui ne devraient pas être là apparaissent longuement. Même si Oda a donné sa bénédiction, la pilule a du mal à passer pour une partie de la communauté. Néanmoins, les critiques restent globalement positives. Il ne vous reste plus qu'à la découvrir vous-mêmes.