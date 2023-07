Netflix corrige sa série One Piece in extremis à tout juste un mois de sa sortie. Le show le plus attendu de l'année est fin prêt cette fois, c'est promis.

Show le plus attendu de tous les temps (peut-être pas quand même), la série One Piece se prépare à hisser les voiles. La série fait en effet partie des très grosses nouveautés Netflix du mois d'août aux côtés d'autres super productions. Une série de quelques épisodes extrêmement attendue et surtout surveillée par une armée de fans qui n'ont eu de cesse que de scruter 50 fois la dernière bande-annonce.

Un cafouillage dans la dernière bande-annonce, Netflix corrige le tir

Luffy, Nami, Zoro et consort font les beaux et nous promettent une aventure assez folle qui s'inspirera des premiers chapitres du manga. Seulement voilà, si le casting a fait tiquer plus d'un fan, la bande-annonce cachait également de grosses erreurs qui sont passées inaperçues au montage. En l'occurrence, c'est une incohérence qui a été pointée du doigt par plusieurs internautes et spécialistes vidéastes.

Durant une infime petite partie du trailer, on pouvait en effet apercevoir une foule en train de hurler. Dans le tas, une figurante avait visiblement oublié d'enlever sa montre connectée. Un faux pas qui a fait rire sur la toile, mais qui n'est pas si rare au cinéma. On ne compte plus le nombre de costumes incohérents, ou de faux raccords entre deux prises qui jonchent les films et séries, malgré les efforts fait au montage.

Conscient du souci, la production a d'ailleurs rapidement corrigé le tir à grand renfort d'effets numériques. Une nouvelle version de la bande-annonce est donc désormais disponible sur le site officiel Netflix, bien que ça ne casse pas trois pattes à un canard. Il n'empêche que lorsqu'on le sait, on ne voit plus que ça. On vous laisse ci-dessous la version originale, vous trouverez la fameuse montre aux alentours de 0:23. A n'en pas douter, la montre aura certainement disparu dans la version finale qui sera diffusée en aout.

La série One Piece arrive en aout, la pression est folle

Quoi qu'il en soit, malgré ce petit couac plus amusant qu'autre chose, la série fait beaucoup parler. Il y a d'abord les très gros fans et les curieux qui attendent l'adaptation de pied ferme. Il faut dire que Netflix a déployé les grands moyens pour donner vie à l'œuvre d'Eiichirō Oda devant la caméra. Au casting, on trouve de jeunes talents plus ou moins connus comme Iñaki Godoy (The Imperfect) dans le rôle phare de Luffy, Emily Rudd (Fear Street, de Netflix aussi) qui campera Nami, Mackenyu Arata (Kenshin) dans la peau de Zoro ou encore Taz Skylar qui interprètera Sanji.

La série se concentrera sur le début des aventures de la clique de héros et devrait couvrir une centaine de chapitres au bas mot. Autant vous dire que le show a intérêt de tenir ses promesses. Le pari est extrêmement risqué d'autant que s'il y a bien des fans, tous ne sont pas contents. Certains jugent que tout a l'air visuellement très laid et que le casting est mauvais. Des "fans" vont jusqu'à critiquer violemment le choix de l'actrice Emily Rudd pour des raisons qui n'ont pas lieu d'être. D'autres, plus posés, argumentent sur le fait que le manga n'avait pas besoin d'une telle adaptation.

La série One Piece de Netflix divise déjà les fans, et devra frapper fort pour mettre tout le monde d'accord. On se donne rendez-vous le 31 août pour le début des festivités.