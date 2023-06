Netflix offre aux fans une très belle possibilité : celle de découvrir la série One Piece prévue le 31 août prochain en avant-première. On vous explique comment faire.

La série One Piece de Netflix devrait rassembler un grand nombre de fans le 31 août prochain. Comme à chaque sortie d'un programme adapté d'une œuvre culte sur la plateforme, la communauté se montrera très certainement intransigeante. L'implication totale dans le projet de l'auteur du manga, Eiichirō Oda, invite à l'optimisme, mais les fans sont quand même sur leurs gardes. Surtout que le tout premier trailer diffusé un peu plus tôt dans le mois a clairement divisé, comme à chaque fois que la série a fait parler d'elle, finalement. Que vous soyez dans le camp des sceptiques ou dans celui des enthousiastes, sachez que vous avez l'occasion de découvrir la série One Piece de Netflix en avant-première. On vous explique comment faire.

Une avant-première pour la série One Piece de Netflix

Le lancement de la série One Piece sur Netflix fait certainement partie des événements les plus importants de l'année pour la plateforme de SVOD. Pour maquer le coup, le géant américain du streaming met les petits plats dans les grands. Avant sa sortie dans quelques semaines, Netflix a fait un joli cadeau aux fans en mettant en ligne un site nommé La Grande Flotte du Chapeau de Paille, avec une jolie musique en fond. Sur celui-ci, Netflix vous propose de devenir un Nakama (un compagnon de Luffy) en remplissant un formulaire avec quelques informations. Croyez-nous, la récompense en vaut la chandelle. "En tant que membre de l'équipage, vous pourrez suivre toutes les aventures des Chapeaux de Paille et recevoir une invitation pour une avant-première en ligne", indique Netflix.

Si vous êtes choisi, vous pourrez donc découvrir la série One Piece de Netflix avant tout le monde en échange de seulement quelques clics. Pour le moment, Netflix n'a pas apporté beaucoup de précision concernant cette avant-première, comme le moment où elle sera disponible, par exemple. En plus de ce formulaire, le site propose aussi de télécharger des fonds d'écrans pour votre smartphone. Rappelons que le premier épisode de la série de Netflix s'intitulera Romance Dawn et que nous connaissons également le nom des sept suivants, ce qui donne de véritables indices sur le pan de l'histoire qu'ils couvriront. Si vous n'êtes pas choisi, il vous faudra malheureusement patienter jusqu'au 31 août prochain pour découvrir le programme sur Netflix.