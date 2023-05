NVIDIA est en train de travailler sérieusement sur le sujet de l'intelligence artificielle et la firme américaine cherche encore à développer encore plus ses outils pour révolutionner les graphismes du jeu vidéo de demain. Une partie de ses nouveautés seront présente au sein de la conférence SIGGRAPH 2023 qui se tiendra du 6 au 10 août à Los Angeles. Le but est d'y présenter 20 points d'étude sur le sujet. Et plusieurs points sont liés directement ou indirectement au jeu vidéo.

NVIDIA en passe de révolutionner le graphisme des jeux vidéo

Ainsi l'un des projets de recherche de NVIDIA propose une nouvelle approche à la simulation de la chevelure sur une tête humaine. Ca peut paraitre assez anodin mais du coté technique c'est encore une notion perceptible dans le jeu vidéo et sa représentation. Gérer plus ou moins 100 000 cheveux, c'est un casse tête technologique de taille pour les animateurs 3D. Pour résoudre une partie du problème, NVIDIA vient de trouver une méthode qui peut simuler des milliers de cheveux en haute résolution et en temps réel. Pour en avoir un bref aperçu vous pouvez admirer la vidéo ci-dessous. Il faut bien admettre que c'est bluffant et presque perturbant.

Le rendu en temps réel simule la physique de la lumière réfléchie à travers la scène virtuelle. Des recherches récentes de NVIDIA montrent comment les modèles d'IA pour les textures, les matériaux et les volumes peuvent fournir des visuels photoréalistes de qualité cinématographique en temps réel pour les jeux vidéo. Une révolution ? Imaginez un peu le dernier Uncharted ou The Last of Us avec cette possibilité.

Ce travail assez fabuleux repose notamment sur la puissance des puces graphiques, autre spécialité de chez NVIDIA (ça tombe bien). Une bonne opportunité pour le constructeur de présenter implicitement le problème et la solution.

L'IA, un enjeu majeur

Dans l'un des vingt points abordés par l'entreprise NVIDIA on y trouve notamment une technique de compression de texture qui offrirait 16 fois plus de détails de texture sans demander de la mémoire GPU (graphique) supplémentaire. Le tout grâce à l'intelligence artificielle. Dans une moindre mesure c'est déjà un peu le principe du DLSS (deep learning super sampling) qui exploite l’IA pour générer des images additionnelles de haute qualité. On imagine sans mal l'importance d'une telle technologie pour le jeu vidéo ou encore le cinéma d'animation. Bientôt ces technologies à base d'IA permettront de proposer des représentations hautement réalistes d'humains qui sont pour autant totalement fictifs. Parfait pour l'immersion dans un jeu vidéo peut être un peu moins pour certains métiers dans le domaine.

NVIDIA précise que ces recherches pourraient trouver des applications importantes aussi en robotique et pour les voitures autonomes.