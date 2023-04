À l'heure actuelle le tarif des cartes graphiques Nvidia est toujours très haut. À tel point qu'il est très difficile de se monter un PC sans devoir totalement casser la tirelire. Mais il semblerait que conscient du problème, le constructeur souhaite baisser le prix de son futur modèle RTX 4060 Ti. Voilà ce que l'on sait.

Une baisse prix pour Nvidia

La RTX 4060 Ti qui doit normalement arriver dans quelques semaines si tout va bien devait initialement sortir au prix de 450 dollars. Mais surprise, d'après le YouTubeur RedGamingTech que l'on connait pour avoir toujours des informations croustillantes sur le hardware, le prix pourrait en fait être plus bas. En effet l'influenceur estime qu'elle devrait sortir au prix de 399 dollars, soit le même tarif que la RTX 3060 Ti de dernière génération.

Evidemment 400 dollars ça reste une somme, surtout que la conversion en euros risque de faire plus de mal que de bien de ce coté de l'Atlantique. Mais si la RTX 4060 Ti débarque à 399 dollars, ce sera tout de même une bonne nouvelle. Un bon signe à envoyer aux consommateurs qui prouve une fois de plus que le prix des cartes graphiques évolue dans la bonne direction.

Dans le même ordre d'idée, il y a de plus en plus de preuves que la RTX 4070 puisse baisser de prix aussi. Au Royaume-Unis par exemple, de nombreuses promotions permettent de faire passer la carte sous la barre des 589 £. D'ailleurs n'hésitez pas non plus à faire du shopping aussi chez nos voisins allemands puisque le site Alternate.de propose une RTX 4070 pour 599 euros. On espère que la baisse va continuer pour que le PC devienne à nouveau un passe-temps abordable ou du moins accessible. Surtout avec les gros jeux qui arrivent avec Diablo 4 et Star Wars Jedi Survivor.

Une RTX 4060 Ti, c'est quoi ?

Il s'agit d'une carte entrée de gamme/milieu de gamme de chez Nvidia (en terme de puissance) qui dispose de 8 Go de VRAM. Pour le reste des caractéristiques, voici ce que cela donne et c'est plutôt prometteur :