Le gaming moderne requiert une technologie de pointe pour transformer chaque session en une expérience immersive. NVIDIA et ROG (Republic of Gamers) d'ASUS l'ont bien compris. Depuis plusieurs années maintenant, un beau jour de novembre 2018 sur Battlefield 5, NVIDIA a commencé par lancer en grande pompe sa propre technologie de ray tracing : le RTX, qui s'est rapidement imposée comme une véritable révolution pour le jeu PC. Surtout qu'avec lui, nous avons aussi eu le droit à tout un tas de nouvelles technologies pour soutenir son intégration, tout en continuant d'améliorer constamment vos jeux pour les rendre... éblouissants !

Des technologies révolutionnaires Made in NVIDIA

La plus connue d'entre elles est sans conteste le Ray Tracing (RTX) intégral, qui représente la quintessence de la simulation de lumière, offrant un réalisme inégalé dans les jeux. En effet, le Ray Tracing intégral simule le comportement de la lumière dans un environnement virtuel de manière extrêmement précise et réaliste. Il calcule le chemin de chaque rayon de lumière, permettant la création de scènes avec des ombres précises, des reflets réalistes et des réfractions complexes, apportant une profondeur et un réalisme inégalés aux jeux. À tel point qu'elle peut transformer des vielles pépites comme Portal (sorti en 2007 tout de même) en véritables claques avec Portal RTX. Un vrai lifting pour résumer. Cyberpunk 2077 est sûrement l'un des exemples les plus marquants parmi les jeux AAA qui utilisent le RTX. Avec cette technologie activée, chaque balade dans Night City est une CLAQUE.

Mais un jeu plus beau signifie souvent un jeu plus gourmand. C'est là que le DLSS 3.5 entre en jeu. Cette autre technologie propriétaire de chez NVIDIA utilise l'intelligence artificielle pour améliorer la qualité de l'image tout en optimisant les performances du jeu. En générant des pixels supplémentaires et en améliorant la netteté des images, le DLSS 3.5 permet aux joueurs de profiter de graphismes plus beaux sans sacrifier la fluidité de l'expérience de jeu, même dans les scènes les plus exigeantes. Plutôt pas mal, non ? Un exemple flagrant est Alan Wake 2, qui profite des deux technologies (RTX et DLSS 3.5), permettant d'augmenter considérablement le framerate. C'est simple, le DLSS permet de passer d'une moyenne de 30 FPS à littéralement 100 FPS avec les deux technologies en marche. La puissance de l'IA est presque magique, et puis les lumières sont magnifiques...

Plus récemment, nos jeux ont également pu profiter du NVIDIA DLAA. Une belle avancée dans les techniques d'anti-aliasing, utilisant l'IA pour éliminer les effets d'escalier sur les bords des objets dans les jeux. Basé sur la même technologie que le DLSS, le DLAA offre une amélioration significative de la netteté de l'image, rendant les scènes de jeu plus nettes et plus détaillées, même à des résolutions natives élevées. Enfin, le NVIDIA REFLEX, qui réduit la latence système, ce qui permet une réponse plus rapide aux commandes entrées par le joueur. Cette technologie est cruciale pour les jeux compétitifs où chaque milliseconde compte. En minimisant le délai entre l'action du joueur et la réponse à l'écran, NVIDIA REFLEX améliore significativement la réactivité du jeu, offrant aux joueurs un avantage compétitif. Parfait pour les FPS notamment, mais pas que.

Le set-up parfait pour profiter de tout ça, grâce à la puissance de ASUS et NVIDIA

ROG Strix GeForce RTX 4080

Pour exploiter pleinement ces technologies, il est essentiel d'avoir un équipement à la hauteur. Les PC LDLC Powered by ASUS, dotés de cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX, sont tout indiqués. Il y a d'ailleurs 4 PC pour tous les budgets, histoire de pouvoir se faire plaisir sans forcément vider son compte en banque. On trouve notamment :

LDLC PC CHALLENGER Powered By ASUS à 1099 euros

Processeur : AMD Ryzen 5 5500 (3.6 GHz / 4.2 GHz)

: AMD Ryzen 5 5500 (3.6 GHz / 4.2 GHz) Carte mère : ASUS ROG STRIX B550-F GAMING (WI-FI) II

: ASUS ROG STRIX B550-F GAMING (WI-FI) II Carte graphique : ASUS Dual GeForce RTX 4060 OC Edition 8GB

: ASUS Dual GeForce RTX 4060 OC Edition 8GB Mémoire : 16 Go de DDR4

: 16 Go de DDR4 Boîtier : Moyen Tour Zalman i3 Neo Black

: Moyen Tour Zalman i3 Neo Black Stockage : SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 x4 1 To

: SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 x4 1 To Alimentation : Textorm TX650M+ V2

: Textorm TX650M+ V2 Système d'exploitation : Windows 11 Famille (préinstallé)

LDLC PC11 PLAYER Powered By ASUS à 1859 euros

Processeur : Intel Core i5-14400F (jusqu'à 4.7 GHz)

: Intel Core i5-14400F (jusqu'à 4.7 GHz) Carte mère : ASUS ROG STRIX B760-F GAMING WIFI

: ASUS ROG STRIX B760-F GAMING WIFI Carte graphique : ASUS Dual GeForce RTX 4070 SUPER EVO OC Edition 12GB GDDR6X

: ASUS Dual GeForce RTX 4070 SUPER EVO OC Edition 12GB GDDR6X Mémoire : 16 Go de DDR5

: 16 Go de DDR5 Boîtier : Moyen Tour Cooler Master MasterBox TD500 Mesh Noir V2

: Moyen Tour Cooler Master MasterBox TD500 Mesh Noir V2 Stockage : SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 x4 1 To

: SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 x4 1 To Ventirad : be quiet! Dark Rock 4

: be quiet! Dark Rock 4 Alimentation : Textorm TX650M+ V2

: Textorm TX650M+ V2 Système d'exploitation : Windows 11 Famille (préinstallé)

: Windows 11 Famille (préinstallé) + le jeu Star Wars Outlaws offert

PC11 LEADER Powered By ASUS à 3899 euros

Processeur : Intel Core i7-14700KF (3.4 GHz / 5.6 GHz)

: Intel Core i7-14700KF (3.4 GHz / 5.6 GHz) Carte mère : ASUS ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI

: ASUS ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI Carte graphique : ASUS ROG Strix GeForce RTX 4080 SUPER OC Edition 16GB

: ASUS ROG Strix GeForce RTX 4080 SUPER OC Edition 16GB Mémoire : 64 Go de DDR5

: 64 Go de DDR5 Boîtier : Grand Tour ASUS ROG Hyperion GR701

: Grand Tour ASUS ROG Hyperion GR701 S tockage : SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 x4 2 To

: SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 x4 2 To Refroidissement liquide : Watercooling Fox Spirit LightFlow XT360 ARGB

: Watercooling Fox Spirit LightFlow XT360 ARGB Alimentation : Fox Spirit HG 1000 80PLUS Gold

: Fox Spirit HG 1000 80PLUS Gold Système d'exploitation : Windows 11 Famille (préinstallé)

: Windows 11 Famille (préinstallé) + le jeu Star Wars Outlaws offert

PC11P STUDIO CONCEPT Powered By ASUS à 4999 euros

Processeur : Intel Core i9-14900K (3.2 GHz / 5.8 GHz)

: Intel Core i9-14900K (3.2 GHz / 5.8 GHz) Carte mère : ASUS ProArt Z790-CREATOR WIFI

: ASUS ProArt Z790-CREATOR WIFI Carte graphique : ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090 OC OG Edition 24GB

: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090 OC OG Edition 24GB Mémoire : 64 Go de DDR5

: 64 Go de DDR5 Boîtier : Moyen Tour ASUS ProArt PA602

: Moyen Tour ASUS ProArt PA602 Stockage : SSD M.2 PCIe 5.0 x4 Corsair MP700 2 To

: SSD M.2 PCIe 5.0 x4 Corsair MP700 2 To Refroidissement liquide : Watercooling be quiet! Silent Loop 2 360mm

: Watercooling be quiet! Silent Loop 2 360mm Alimentation : Fox Spirit HG 1000 80PLUS Gold

: Fox Spirit HG 1000 80PLUS Gold Système d'exploitation : Windows 11 Professionnel (préinstallé)

: Windows 11 Professionnel (préinstallé) + le jeu Star Wars Outlaws offert

Comme vous pouvez le voir, il y a en a pour tous les gouts grâce à ASUS.

Découvrez les périphériques ROG chez LDLC :

Un événement unique en son genre débarque, parfait pour gagner du matos

Sachez d'ailleurs que grâce au ROG GeForce RTX Challenge le 21 avril à 10h30, vous aurez la chance de remporter du matos ASUS/Nvidia, le tout en assistant à un événement assez exceptionnel. Pour l'occasion douze défis attendent cinq équipes de streamers de renom qui s'affronteront dans une compétition de 13 heures couvrant divers genres de jeux, tels que les FPS, les RPG, et les jeux d'action. L'événement sera diffusé en direct sur la chaîne Twitch NVIDIA GeForce et commenté par Mister MV et ZeratoR. Les participants, issus de France, du Royaume-Uni, d'Allemagne, d'Italie et d'Espagne, utiliseront des équipements ROG équipés de cartes graphiques RTX.

Les jeux incluent Fortnite, Call of Duty: Warzone, et Diablo IV, parmi d'autres. Les spectateurs pourront participer à la "Jauge de Hype" du 12 au 21 avril pour tenter de gagner des prix, et sont encouragés à soutenir activement leur équipe pour augmenter leurs chances de gagner. Le pays vainqueur remportera tous les prix mis en jeu.