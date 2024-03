Dans l'univers du jeu vidéo, une révolution est en marche, portée par les avancées de l'intelligence artificielle. Récemment, lors de la conférence des développeurs de jeux, un phénomène particulier a capté l'attention de l'industrie : l'utilisation de l'IA pour animer et dialoguer avec les personnages non-joueurs (NPC). Cette innovation, illustrée Nvidia, promet de changer notre manière d'interagir dans les mondes virtuels. Et c'est une très bonne chose. On vous explique pourquoi.

Nvidia veut faire bouger les choses

Nvidia, géant de la technologie, a présenté lors de cet événement un aperçu de ses outils dits humain numériques, démontrant comment ces technologies peuvent donner vie aux personnages de jeu. Leur démo jouable, intitulée Covert Protocol, offre une expérience où chaque interaction avec les NPC, propulsée par l'IA, conduit à des résultats uniques, enrichissant ainsi le scénario de manières imprévisibles.

L'objectif de Nvidia et de ses partenaires, dont la start-up Inworld AI, est de rendre ces échanges numériques plus authentiques, bien que les premières impressions soulignent une certaine rigidité dans les dialogues. Malgré cela, l'initiative marque un pas vers des jeux plus immersifs et personnels.

Par ailleurs, Nvidia ne s'arrête pas là : leur technologie Audio2Face promet de révolutionner la synchronisation labiale des personnages en plusieurs langues, facilitant la localisation des jeux sans interventions manuelles supplémentaires. Déjà mise en avant dans des démos pour des jeux tels que World of Jade Dynasty, cette technologie soulève des questions quant à l'avenir des doubleurs.

Le changement, c'est maintenant !

Cette avancée technologique est à double tranchant. D'un côté, elle offre aux créateurs de jeux de nouvelles possibilités pour enrichir leurs univers. De l'autre, elle suscite des inquiétudes dans le monde du doublage, où les acteurs voient une potentielle menace à leur métier.

Alors, sommes-nous à l'aube d'une nouvelle ère dans la conception des jeux vidéo, où les personnages seront non seulement des figures scriptées mais de véritables entités avec lesquelles interagir de manière dynamique ? Seul l'avenir nous le dira. Mais une chose est sûre, l'impact de l'IA dans le jeu vidéo est désormais impossible à ignorer, ouvrant la porte à des expériences de jeu jusqu'alors inimaginables.