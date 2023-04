Il y a peu de temps nous pouvions découvrir lors de son annonce les caractéristiques du ASUS ROG Ally qui s'annonce être un sérieux concurrent au Steam Deck. Pour s'en assurer, ASUS a équipé sa machine d'une puce AMD Ryzen Z1 à six cœurs et une puce graphique RDNA 3, qui utilise les technologies de mise à l'échelle Super Resolution FidelityFX et Super Resolution Made in AMD. C'est le cœur de la machine et c'est là qu'on retrouve toute la puissance brute. Pour le moment et d'après les différents testeurs, cela permet de gagner 50% de puissance par rapport à la console de Valve. Un gros pas en avant, c'est le moins que l'on puisse dire. Pour le reste des composants on ne retrouve certes pas un écran OLED mais tout de même une dalle Full HD 120 Hz avec un temps de réponse de 7ms ainsi que 16 Go de RAM LPDDR5 pour épauler le CPU et le GPU.

Le ASUS ROG Ally VS le Steam Deck, qui gagne ?

En puissance pure, le ASUS ROG Ally bat clairement le Steam Deck. Finalement la seule inconnue c'était la tarification. Mais d'après l'utilisateur Twitter Khumail Thakur qui a repéré une fiche produit en fuite sur le net, la console serait au prix de... 699 dollars pour la variante 16 Go de RAM + 512 Go de stockage. Si tel est le cas, c'est une fourchette de prix très compétitive quand on sait que la version la plus onéreuse du Steam Deck est en dollars à 649 et en euros à 679. Un prix qui n'est donc pas très différent pour un gain de tout de même 50% de puissance. Et c'est sans compter le fait que le ASUS ROG Ally tourne sous Windows 11 avec donc la possibilité de faire tourner toutes les plateformes autre que Steam comme EA, Ubisoft ou Epic Games Store ou encore GOG. Enfin même si cela reste illégal dans les faits, c'est aussi un bon argument pour faire tourner des émulateurs. Vous pourrez aussi profiter de tous vos logiciels PC sans passer par l'architecture assez fermée de l'OS de Valve.

La fameuse fiche produit en fuite.

Une puissance de folie ?

Dans son annonce officielle, ASUS a confirmé que la console de jeu portable ROG Ally sera la première à être équipée des processeurs de la série AMD Ryzen Z1 récemment annoncés. Les processeurs sont d'ailleurs lancés en deux versions et dans ce contexte on peut s'attendre à ce que la console comporte deux variantes,