La Nintendo Switch propose très souvent des jeux accessibles, c’est un fait, mais Big N a décidé d’aller encore plus loin. Beaucoup, beaucoup plus loin.

On n'arrête pas le progrè. L’IA est partout et remplacera certainement bientôt tout le monde. Mais en attendant le jugement dernier, elle nous sert avant tout d’outil. Un outil qui est d’ailleurs déjà particulièrement puissant. Il suffit de se pencher deux secondes sur ChatGPT, capable d’écrire des pavés et de coder à la place de braves travailleurs, ou encore à toutes ces IA qui arrivent à créer des œuvres d’art sans aucun artistique (et aucune âme). Et l’IA, ça intéresse tout le monde, même Nintendo.

Une IA de dingue sur Nintendo Switch ?

Après la grande mode des NFT à tout-va (regardez ce qui arrive avec Final Fantasy 7), toute l’industrie veut maintenant son IA et c’est Big N qui va entrer dans la danse le premier avec NintendoGPT, un assistant IA qui peut pratiquement tout faire à votre place. Impec.

Cet assistant IA pourra en effet grandement vous faciliter la vie et bien plus encore.

Le NintendoGPT peut en effet vous donner les solutions de vos jeux favoris sur simple demande et en temps réel, ajouter du contenu en deux temps trois mouvements et même modifier les jeux selon vos besoins. Le rêve non ? Non ? Bon ok, vous avez raison.

C'est fake, mais l'IA est bien utilisée dans l'industrie

Il s’agit bien évidemment d’un poisson d’avril offert par nos camarades de chez Nintendo Actu. L’IA est peut-être en plein essor et commence doucement à tous nous faire flipper, cette technologie ne fait pas encore partie des fonctionnalités de nos consoles de salon et ce n’est pas plus mal.

Pour le moment, l’IA est en plein développement, mais apprend très vite. Plusieurs acteurs de l’industrie, comme Ubisoft par exemple, affirment d'ailleurs vouloir se pencher sur le sujet pour utiliser l’IA lors des phases de production, histoire de faciliter le travail des équipes de développement, de les aider à trouver des idées, etc… D’autres développeurs profitent également de la puissance de l’IA pour créer du contenu à défaut d’avoir la main d'œuvre pour le faire eux-mêmes. Que ce soit pour coder, écrire des dialogues générés de manière procédurale ou encore faire des croquis et des concepts art. C’est notamment le cas pour plusieurs productions indépendantes, comme Bleak Faith Forzaken par exemple, qui affirme avoir utilisé l'IA pour générer des concepts art sur le pouce.

Pour le moment donc, les professionnels s’y intéressent petit à petit, mais d'ici à ce que l’IA nous accompagne durant nos sessions de jeu, on a encore le temps de voir venir. On a déjà du mal à avoir des coéquipiers IA réellement intelligents in-game, alors un assistant capable de modifier les jeux à la volée...