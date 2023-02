Après ChatGPT ou encore Bard par Google, un autre géant souhaite aussi proposer sa propre version de l'IA. Il s'agit tout simplement d'Amazon. En effet, dans une interview au sein du Financial Times, Andy Jassy, directeur général d'Amazon a expliqué que l'entreprise travaille depuis longtemps sur des modèles de robot conversationnel façon ChatGPT.

Quand Amazon rentre dans la danse

Ainsi, l'IA développée par Amazon serait plus performante que celle que l'on peut trouver actuellement via ChatGPT, notamment car elle permettrait de mettre à profit aussi bien le texte, que la parole et les images. En d'autres termes on aurait donc une IA multi-facettes qui reprend tout ce qu'il y a de bluffant à l'heure actuelle dans le domaine. Les chercheurs d'Amazon expliquent que leur IA surpasse de 16 % le modèle GPT 3.5. Avec notamment un score d'intelligence artificielle de 91,68% contre 75,17% actuellement pour l'IA d'OpenAI. Des chiffres qui ont de quoi laisser dubitatif. Jusqu'où va t-on pouvoir aller ? Le modèle de chez Amazon assimilerait plusieurs étapes de raisonnement pour déduire et apporter des réponses à nos questions. Pour obtenir notamment quelque chose de beaucoup plus précise que ce propose actuellement OpenAI.

, Andy Jassy, directeur général d'Amazon.

L'IA a toujours été présente chez Amazon, notamment grâce à des produits comme Alexa. Mais désormais il s'agit de franchir une nouvelle étape qui risque bien de bouleverser une nouvelle fois l'internet que l'on connait. Avec ce type d'évolution, il va être être nécessaire d'établir de nouvelles barrières et surtout créer des lois pour encadrer l'ensemble, au risque de tomber dans des dérives qui jusque là, étaient uniquement visibles dans les films de science-fiction.

