En ce moment, les IA s'enchainent l'une après l'autre, on peut notamment penser à ChatGPT, Bard, Claude, etc. Tous ces outils vont littéralement changer le monde du travail.

D'après une étude d'OpenAI, une entreprise spécialisée dans le raisonnement artificiel, des métiers seront touchés par l’essor des intelligences artificielles génératives.

En effet, ces intelligences artificielles génératives vont métamorphoser le monde que l'on connait. De plus, le marché de l’emploi sera le secteur le plus touché par cette révolution. Eh oui, de nombreux jobs vont sûrement disparaitre avec le développement de l’IA dans les années à venir.

La révolution de ChatGPT mettra-t-elle tout le monde au chômage ?

Pour ceux qui ne le savent pas, OpenAI, la start-up qui a créé ChatGPT, a réalisé une étude sur le sujet de « l’impact potentiel des grands modèles linguistiques sur le marché du travail ». Pour cette étude, OpenAI s’est intéressée à plus de 1 000 professions pratiquées en Amérique. Ils ont ainsi analysé plusieurs tâches de ces métiers. Et le verdict est le suivant : l’IA peut prendre en charge 50 % des tâches identifiées par les chercheurs pour chaque emploi.

En effet, OpenAI a déclaré :

« Nos résultats indiquent qu’environ 80 % de la main-d’œuvre américaine pourrait voir au moins 10 % de ses tâches de travail affectées par l’introduction des IA, tandis qu’environ 19 % des travailleurs pourraient voir au moins 50 % de leurs tâches affectées ».

Quelles sont donc ces métiers menacés par l'IA ?

Selon cette étude, ce sont plutôt « les emplois à revenus plus élevés » qui vont être touchés par le boom de l'intelligence artificielle générative. En gros, cela concerne principalement les tâches susceptibles d'être attribuées par l'émergence des IA. À l'instar de la création, de la documentation, de l'analyse ou bien de la gestion.

Dans son rapport, OpenAI a dévoilé une liste des métiers qui seront sûrement touchés par cette révolution :

les interprètes

les traducteurs

les poètes

les paroliers

les spécialistes des relations publiques

les écrivains et les auteurs

les mathématiciens

les comptables

les ingénieurs de la blockchain

les journalistes

D'ailleurs, un sondage réalisé par ResumeBuilder indique que 66 % des chefs d’entreprises se servent déjà de ChatGPT afin de générer du code informatique. Après de multiples expériences, le chatbot a prouvé qu'il était en mesure d’analyser du code pour y débucher des failles de sécurité. De plus, 57 % des patrons ayant participé au sondage ont affirmé que le modèle linguistique est aussi utile pour rédiger du texte sans devoir passer par un salarié. Plus précisément, 52 % des patrons passe par ChatGPT dans le but de réaliser des comptes-rendus de réunion et de certaines autres tâches.

N'empêche, les métiers qui « dépendent fortement de la science et des compétences de pensée critique » ne seront pas trop touchés par la révolution de l’IA. Tout comme certaines industries, qui comptaient sur la main-d’œuvre, devraient aussi échapper à cette menace.