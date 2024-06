Le Nintendo Switch Online nous offre une toute nouvelle mise à jour. Que peut-on noter de nouveau au programme et quelles sont les améliorations notables ? On vous dit tout.

Aujourd'hui, Nintendo a apporté une mise à jour significative à son application Nintendo Switch Online. Avec une refonte de la section d'accueil. Ce changement intervient le jour même où un Nintendo Direct est prévu. Ce qui laisse supposer que de nouvelles annonces concernant le service Switch Online pourraient être faites. Que sait t-on ?

Le Nintendo Switch Online s'offre une mise à jour

Sur les réseaux sociaux, notamment grâce à Vooks.net, on a pu découvrir que la nouvelle section d'accueil de l'application Nintendo Switch Online propose un design repensé. Le message d'accueil de l'application indique : "Bienvenue dans la nouvelle section Accueil de l'application NSO ! Déplacez le curseur vers la droite pour découvrir le nouveau design. Cette section sera régulièrement mise à jour, alors gardez un œil dessus !"

Cette mise à jour fait suite à une maintenance récente et, selon le dataminer OatmealDome, l'application a été légèrement redessinée. D'après ses observations, Nintendo désigne désormais l'application en interne comme la version 3.0.0. Alors qu'elle était précédemment à la version 2.7.1.

En fait, il est intéressant de noter que la semaine dernière, Big N a lancé une campagne de recrutement. Pour renforcer l'équipe en charge de son service Switch Online. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie à long terme de Nintendo. Visant à pérenniser et à améliorer son infrastructure en ligne, en prévision de son prochain matériel de nouvelle génération. L'objectif est de créer une relation durable avec les consommateurs grâce à un système de compte robuste et pérenne.

Un engagement constant

Ces mises à jour régulières de l'application Nintendo Switch Online montrent l'engagement de l'entrperise à améliorer continuellement l'expérience utilisateur. La refonte de la section d'accueil, bien qu'elle puisse sembler mineure, indique une volonté de rendre l'application plus intuitive et conviviale. En outre, le recrutement de nouveaux talents pour soutenir ce service suggère que Nintendo investit sérieusement dans l'avenir de son infrastructure en ligne. Une bonne nouvelle.

En conclusion, il sera intéressant de voir comment ces améliorations et l'infrastructure en ligne actuelle de Nintendo seront intégrées dans leurs futures consoles. La continuité et la stabilité du service en ligne seront cruciales. Le tout pour maintenir l'intérêt et la satisfaction des utilisateurs à long terme.