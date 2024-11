Le Black Friday pense à tous les joueurs et c’est pourquoi qu’en plus de promos sur les jeux PS5 & PS4, on peut aussi trouver quelques bons plans sur Nintendo Switch. C’est un peu plus compliqué dans la mesure où les gros jeux ont du mal à baisser leur prix sur la plateforme. Toutefois, lors de certaines occasions comme ici, une poignée de jeux arrive à être soldée.

Plusieurs gros jeux en promotion sur Nintendo Switch

Si vous cherchez de gros jeux comme les récents épisodes Mario, ou encore Zelda par exemple, il faudra se tourner vers le dématérialisé sur la boutique Nintendo actuellement en plein Black Friday elle aussi, parce que chez les revendeurs traditionnels pour le moment, c'est plus difficile. Toutefois, d'autres très gros jeux Switch sont bien en promotion. On pense notamment à Hogwarts Legacy, le jeu ultime pour les fans de Harry Potter, ou encore EA FC 25 pour les amoureux du ballon rond qui bougent souvent et préfèrent profiter de leurs jeux en mode nomade. Le récent Sonic X Shadow Generations est lui aussi de la partie.

Mais s’il y a bien un jeu qui mérite un coup d’œil surtout sur Nintendo Switch, c’est bien le très bon Prince of Persia The Lost Crown. En plus d’être parfaitement adapté à la machine en mode portable, le jeu d’Ubisoft est excellent. Il nous avait fait forte impression lors de notre test. À vous de voir ce qui vous ferait plaisir !

Les offres intéressantes de jeux Switch en promo :

Un gros bundle avec Mario Wonder et 1 an de Nintendo Online en promo !

À cela s’ajoute une offre hyper intéressante pour qui cherche à changer de console, ou s’offrir tout simplement une première machine. La Nintendo Switch OLED est en promo en pack avec l’excellent Mario Wonder mais aussi un an d’abonnement au service Nintendo Online. Vous pourrez ainsi profiter de toutes les fonctionnalités en ligne, d’offres exclusives et bien plus encore.