Comme attendu, Big N est sorti du silence à la fin du mois d'août pour un Super Mario Bros Wonder Direct très riche. On a enfin eu une présentation digne de ce nom sur les nouvelles transformations, le casting de personnages jouables, le multijoueur et les autres ajouts de cet épisode 2D. Mais apparemment, le constructeur japonais ne devrait pas rompre sa tradition annuelle et dévoiler un autre Nintendo Direct dans les prochains jours.

La rumeur du Nintendo Direct de septembre 2023 de retour

Prêts pour un nouveau Nintendo Direct afin d'avoir un aperçu des futurs jeux Switch ? Selon NateTheHate, un autre événement est prévu « dans peu de temps ». Pour la date précise, on repassera en revanche. Si certaines informations de l'internaute se sont vérifiées, les grosses pincettes restent de rigueur. Mais dans le fond, ce ne serait pas une grosse surprise et c'est pourquoi ce n'est peut-être que de la spéculation sur ce coup-ci.

En effet, Big N a pour habitude de diffuser des Nintendo Direct en septembre tous les ans. On ne voit donc pas pourquoi ce serait différent cette année. La firme a encore quelques cartouches en stock pour fin 2023. Après la présentation dédiée, peu de chances de revoir les DLC de Pokemon Ecarlate et Violet mais sait-on jamais. Par contre, ce serait le bon moment pour en remettre une couche sur un certain Detective Pikachu 2. Le lancement étant fixé au 6 octobre 2023.

Le plombier à la salopette bleue devrait aussi refaire parler de lui. Super Mario Bros Wonder pourrait peut-être avoir un court trailer. Mais surtout, il ne faut pas oublier la sortie de Super Mario RPG Remake le 17 novembre 2023. Un Nintendo Direct serait l'endroit idéal pour révéler davantage de gameplay avant le lancement. Le 3 novembre 2023, ce sera aussi le retour du double maléfique du plombier avec WarioWare: Move It! Un titre où il va falloir donner de votre personne en bougeant votre corps pour une série de mini-jeux. Et le prochain Nintendo Direct pourrait aussi réserver d'autres choses.

Image de Super Mario RPG sur Switch (crédits : Nintendo).

Quels autres jeux attendre ?

Le Nintendo Direct de septembre 2023 doit encore être confirmé par Big N, mais d'autres jeux pourraient s'inviter lors de la présentation. On pense tout d'abord à Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard. Sauf très mauvaise surprise de dernière minute, le jeu Harry Potter sera disponible le 14 novembre 2023 sur Switch. Les fans ont à la fois hâte et peur de voir le rendu final, mais ce sera l'un des titres les plus importants de la machine vu le carton actuel sur consoles et PC.

Après tout cela, c'est un peu flou car Nintendo a également pour habitude de présenter ses jeux lorsqu'ils sont proches de la sortie. Luigi's Mansion 2 Remake, à l'image de Super Princess Peach, pourraient être de ce Nintendo Direct. Mais étant donné que les softs semblent prévus en 2024, sans fenêtre précise, difficile de miser à coup sûr sur leur présence respective. Enfin, certains continueront de croiser tous les doigts possible pour revoir Hollow Knight Silksong. Le jeu aurait dû déjà être jouable par toutes et tous au premier semestre 2023, mais il a été retardé. Cette fois, c'est (vraiment) la bonne ?