Trois ans après sa sortie et récemment l'arrivée de son extension Aeternum, New World continue à son rythme de tracer sa route. Désormais disponible non seulement sur PC, mais aussi PS5 et Xbox Series, le MMO d'Amazon semble en avoir encore sous le coude pour que les colons de tous horizons aient une raison de rester ou venir dans ce fameux Nouveau Monde.

Une feuille de route bien garnie pour New World

En dépit de nombreuses difficultés à son lancement, tant au niveau des serveurs que d'un point de vue technique (rappelons que le jeu briquait certaines cartes graphiques à ses débuts) ou encore concernant un contenu un brin limité pour ses grandes ambitions, New World a depuis fait du chemin. Il a notamment enfin reçu une extension majeure baptisée Aeternum le mois dernier, introduisant par ailleurs le MMO sur consoles, avec cela dit une réception mitigée.

Qu'à cela ne tienne, Amazon entend bien maintenir son MMO à flot et dévoile une roadmap conséquente en ce sens. Celle-ci s'intéresse tout d'abord à la Saison 7 de New World, qui mettra le mode Joueurs contre Joueurs (PvP pour les intimes) à l'honneur. Cela prendra la forme d'une nouvelle carte dédiée, ainsi que des expéditions opposant les différentes guildes de joueurs. Qui dit nouvelle saison dit par ailleurs mise en place de mondes saisonniers, à savoir des serveurs dynamiques à durée limitée, dont un comprenant du PvP continu. À noter que les récompenses et la progression obtenus seront conservés à la fermeture de ces mondes.

Les joueurs solo et PvE ne seront pas en reste sur New World, avec de nouvelles épreuves pour tester leurs compétences, ainsi que des World Bosses. Le MMO va également en profiter pour apporter un certain équilibrage dans les combats. Après la Saison 7, Amazon va continuer dans cette dynamique, avec de nouveaux modes PvP, de nouvelles maps, de nouvelles activités endgame comme les raids, et des améliorations/équilibrages des systèmes existants. Vous pouvez découvrir tout cela en détail via un article de blog dédié sur le site officiel du jeu ou via la vidéo ci-dessous.

Source : Site officiel de New World