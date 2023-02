Très mauvaise nouvelle pour les utilisateurs que nous sommes, Netflix va mettre à exécution son plan pour vous empêcher de pouvoir partager votre compte. Cette fois on connait un peu les détails des méthodes qui vont être utilisées et ce que cela implique réellement pour vous. La plateforme de streaming estime que plus de 100 millions d'utilisateurs dans le monde utilisent le service via les identifiants de connexion de quelqu'un d'autre. Et elle espère bien que mettre fin au partage pourra ajouter des sous dans la caisse.

La fin du partage de compte chez Netflix

Il est donc à noter que les comptes Netflix sont toujours partageables, mais uniquement au sein d'un même foyer. Pour s'assurer que vos appareils sont associés à votre emplacement principal, Netflix demandera désormais aux utilisateurs de se connecter au Wi-Fi chez vous, d'ouvrir l'application ou le site Web Netflix et de regarder quelque chose au moins une fois tous les 31 jours.

La connexion au Wi-Fi domestique au moins une fois tous les 31 jours sur vos appareils en fera des appareils de confiance, dont Netflix se souviendra. Partager votre compte avec un ami c'est fini. Pire, le partage de compte en famille, avec des membres qui ne sont pas forcément sous le même toit c'est aussi terminé. Si vos parents ont un compte et que vous ne vivez pas chez eux, vous ne pourrez plus en profiter. Voilà qui risque de faire mal à de nombreux étudiants avec des moyens restreints. Histoire de bien vous surveiller, Netflix utilise des informations telles que les adresses IP, les identifiants d'appareils et l'activité du compte pour déterminer si un appareil connecté à votre compte est connecté à votre emplacement principal.

Toutefois, et on évite le pire, Netflix ne commencera pas à facturer automatiquement les titulaires de compte dont les informations sont utilisées en dehors de leur domicile. C'est déjà ça. Tout ceci va débuter le 31 mars 2023. On se souviendra tout de même de ce message Twitter il y a plusieurs années qui va devenir un lointain souvenir :