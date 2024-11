Une fois de plus, Netflix crée la surprise avec l’annonce d’une suite pour ce film qui a fait un carton, surtout outre-Atlantique. C’est reparti pour un tour ! Voici tout ce qu’il faut savoir.

Si la majorité des productions Netflix sont étrangères, la France réussit avec brio à se faire une place de plus en plus importante sur la plateforme de streaming américaine. Et justement, c'est une production française qui va avoir droit à une suite assez inattendue. Mais que sait-on exactement sur ce nouveau projet ?

Un succès qui dépasse les attentes sur Netflix

Le film de requins français Sous la Seine a marqué l'année 2024. Avec plus de 102,3 millions de vues sur Netflix, il est devenu l’un des plus gros succès non-anglophones de la plateforme. Mais la surprise ne s’arrête pas là : une suite est déjà en préparation. Xavier Gens, le réalisateur du premier opus, est de retour pour prolonger cette aventure aquatique. Et bonne nouvelle, Bérénice Bejo, l'une des têtes d'affiche, sera aussi de la partie.

Lancé en juin 2024 juste avant les Jeux olympiques de Paris, Sous la Seine a attiré les regards avec son mélange de satire sociale et de scènes horrifiques. Le film raconte comment des triathlètes, lors d'une compétition dans la Seine, sont attaqués par des requins. Un concept surprenant, mais efficace.

Le film a marqué les esprits grâce à son message politique. Il dénonce les compromis dangereux faits par des autorités fictives prêtes à sacrifier la sécurité pour des questions de prestige. Une critique qui a d’ailleurs trouvé un écho dans les débats réels sur le nettoyage de la Seine pour les JO. Cette approche a permis au film de captiver un public international, bien au-delà des frontières françaises. Stephen King lui-même a salué le film, le décrivant comme « vraiment bon ». Cependant, l’accueil en France a été plus mitigé.

Un tournage prévu pour 2025 (ou plus tard)

Bérénice Bejo, connue pour son rôle dans The Artist, reprendra son personnage d’activiste écologiste. Nassim Lyes, lui aussi de retour, incarnera de nouveau un policier. Quant à Xavier Gens, il a confirmé que le tournage pourrait débuter en septembre 2025. Mais la prudence est de mise : certaines sources évoquent un démarrage repoussé à 2026. Le projet est encore en cours de développement, et les détails restent limités.

Ce deuxième opus sur Netflix pourrait explorer des territoires encore plus audacieux. Le réalisateur a laissé entendre que le film se déroulerait dans un Paris totalement submergé. Ce choix pourrait enrichir l’univers du film, en poussant plus loin l’aspect horrifique et en offrant un décor inédit.

Source : variety