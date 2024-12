« Oh ! Oh ! Oh ! » (on fait bien le père Noël, non ?). On entre dans la semaine des fêtes de fin d'année, mais ce n'est pas pourtant qu'on abandonne nos habitudes de découvrir avec vous les prochaines nouveautés SVOD de Netflix, Prime Video, Disney+ et Max. Du 16 au 22 décembre 2024, la firme au N rouge a ajouté de gros films avec Messagères de guerre, Matrix Resurrections ou encore le film à ne louper sous aucun prétexte ce mois-ci, Oppenheimer de Christopher Nolan. En séries, les abonnés ont eu la dernière saison du show Le Prince des Dragons, la saison 6 de Virgin ainsi qu'une série documentaire sur le quaterback Aaron Rodgers.

Tous les films Netflix de la semaine du 23/12 au 29/12

Malheureusement pour les abonnés, il n'y aura pas de film aussi monumental qu'Oppenheimer dans les nouveautés Netflix du 23 au 29 décembre 2024. À la place, c'est Dany Boon et Valérie Bonneton qui essaieront de porter ces sorties de la semaine 52 avec la comédie française imprononçable Eyjafjallajökull. « Pour les voyageurs du monde entier, l'éruption du volcan islandais Eyjafjallajökull est un coup dur. Pour Alain et Valérie, c'est une catastrophe. Car pour arriver à temps dans le petit village de Grèce où se marie leur fille, ce couple de divorcés, qui se voue l'un l'autre une détestation sans borne, va être amené par la force des choses à prendre la route ensemble ».

Ce sera l'unique film Netflix de cette semaine de Noël, mais pas le seul ajout. Si vous êtes du genre à suivre le Superbowl chaque année, les matchs « NFL Christmas Gameday » vous intéresseront peut-être. Le 25 décembre, le service SVOD diffusera deux rencontres en direct. Un affrontement Chiefs vs Steelers, et un duel entre Ravens vs Texas. Pour ce second match, attendez-vous à voir Beyoncé débarquer pour la mi-temps. Il y aura également un stand-up qui fera la synthèse de 2024.

23/12 Eyjafjallojökull

25/12 NFL Christmas Gameday : Chiefs vs Steelers - sport en direct NFL Christmas Gameday : Ravens vs Texas - sport en direct

27/12 Sur les cendres de 2024 : A Roast of the Year - stand-up



Toutes les séries de la semaine du 23/12 au 29/12

Ces sorties de la semaine Netflix du 23 au 29 décembre 2024 seront surtout marquantes lorsque la suite d'un carton phénoménal. Au lendemain de Noël, vous pourrez enfin regarder les sept épisodes de Squid Game Saison 2. À quelques jours de cet événement, la plateforme de streaming vidéo a compilé des extraits inédits pour un nouveau trailer qui annonce la couleur. Il y a de nouvelles règles, de nouveaux candidats dont les yeux brillent à la vue des dollars, et aussi des jeux encore jamais vus. Visiblement, il y aura un défi en mode Koh-Lanta où il faudra déguster de la nourriture qui a l'air bien spéciale... La saison 2 explosera t-elle le record de 265 millions de vues ? C'est possible.

Une seconde série est dans les ajouts Netflix de la semaine 52 : Le Blues du maestro Saison 3. Un show télévisé grecque qui est déjà sur le point de se finir avec cette salve d'épisodes. « Alors qu’Orestis et Klelia tâchent de faire la part des choses, l’enquête s’intensifie sur l’île de Paxos et le meurtre devrait être bientôt élucidé ».

26/12 Squid Game - saison 2

28/12 Le Blues du maestro - saison 3



