Netflix met le paquet pour se début de mois d'avril 2024 avec des films et séries ultra attendus. De vrais blockbusters et il y en a pour tous les goûts !

Les abonnés Netflix savent très bien que la plateforme enchaîne très rapidement les sorties chaque mois. Un calendrier dynamique qui n’a que rarement de temps mort. Pour ce mois d’avril 2024, le géant de la SVOD met vraiment les bouchées doubles. Rien que cette semaine, les sorties sont nombreuses, mais surtout, on a le droit à des films et séries qui vont frapper très fort. Blockbusters, films évènements côtoient ici des séries ultra attendues et même des documentaires qui s'annoncent d'ores et déjà passionnants. Tout un programme.

Tous les films Netflix de la semaine

Première semaine d’avril, Netflix nous met dans le bain directement avec des blockbusters à ne plus savoir quoi en faire. Côté long-métrage, on est servi. De la comédie avec Taxi 5, dernier épisode en date de la célèbre franchise. Portée par Gaston Gastambide, actuellement à l’affiche du Salaire de la Peur sur Netlfix, et l’humoriste Malik Bentalha, Taxi 5 n’a pas vraiment rencontré le succès escompté, mais peut se targuer d'avoir quelques vannes et séquences amusantes. Policiers et voyous toujours avec la trilogie des Flic de Beverly Hills. Des films aussi drôles que bourrés d’action avec un Eddie Murphy en grande forme.

Godzilla et King Kong, deux titans du cinéma fantastique, se feront aussi une joie de tout faire exploser à l’écran dans leur premier film en duo Godzilla vs Kong, un film visuellement impressionnant pour les amateurs de Kaijus, avec la superstar de Stranger Things, Millie Bobby Brown. Enfin, un peu de drame avec Scoop, LA sortie événement avec Gillian Anderson (Sex Education, X-Files), Billie Piper (Collateral) et Keeley Hawes (Bodyguard). Le film revient sur l’interview catastrophique qu’a donnée le prince Andrew, fils d’Élisabeth II, lorsqu’il a été interrogé pendant près d’une heure par rapport à l’affaire Epstein, le richissime homme d’affaires et trafiquant sexuel, un ami du prince.

1/04 Taxi 5 - dernier épisode de la saga avec Gastom Gastambide et Malik Bentalha

2/04 Gozilla vs Kong - les kaijus se tapent dessus et Millie Bobby Brown (Stranger Things) tente de sauver le monde

3/04 Rodeio Rock

4/04 Le Flic de Bervelly Hills 1 à 3 Fabricant de Larmes

5/04 Scoop - L'interview désastreux du prince Andrew dans l'affaire Epstein avec Gillian Anderson (Sex Education, X-Files) Mystère - un joli conte avec Vincent Elbaz et Shanna Keil



Toutes les séries Netflix de ce début d'avril

Les films ne sont pas les seuls à venir faire du bruit en ce début de mois d’avril 2024, puisque les séries vont, elles aussi, mettre le paquet. Le cultissime anime GTO est d’ores et déjà venu frapper du poing dès le 1er avril et il sera suivi de près par l’adaptation en live-action d’un autre anime ultra-populaire : la très attendue série Parasyte the Grey. Cette première saison sera réalisée par Yeon Sang-ho (Dernier train pour Busan, Hellbound, Peninsula), considéré comme un véritable visionnaire du cinéma coréen.

Loin, très loin de l’invasion extraterrestre, c’est la mini-série Ripley qui intrigue avec son noir et blanc et sa caméra presque à l’ancienne. On y suit un escroc qui mettra plus qu’un pied dans le monde du luxe italien. À l’affiche, quelques têtes connues comme John Malkovich (Red) ou encore Dakota Fanning (Once Upon A Time in Hollywood) et Andrew Scott (Sherlock), du beau monde donc.

1/04 GTO : Great Teacher Onizuka Sherlock

4/04 Ripley Mon petit côté Vampire - saison 2

5/04 Parasyte : The Grey



Des documentaires chocs cette semaine

Et pour compléter cette semaine déjà chargée, plusieurs documentaires intéressants sont de la partie. On ira notamment gratter dans les coulisses du site 4Chan, sorte de réseau social où de très nombreuses affaires ont éclaté. On y trouve de tout et ce n’est pas toujours reluisant, ce que compte nous dévoiler The Antisocial Network : Mèmes à retardement, disponible dès cette semaine. Scène de crime à Berlin : Les nuits sanglantes, un autre programme s’attardera quant à lui sur une affaire d'attaques sanglantes au cœur des nuits berlinoises. Un documentaire choc sur une affaire qui a secoué l'Allemagne.