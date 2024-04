Comme chaque semaine, Netflix, Prime Video et Disney+ enchaînent les sorties. Films, séries, émissions, peu importe, il y a toujours du sang frais et de quoi satisfaire presque tout le monde. Heureusement dans la mesure où les augmentations ne cessent de se multiplier, en témoigne encore dernièrement avec Prime Video.

Cette semaine sur Netflix en tout cas, il y aura du beau monde. Pas de grosses séries à se mettre sous la dent, mais pas mal de films dont la suite d’une des plus grosses sorties de l’année dernière.

Les films Netflix de la semaine

Netflix ne fait pas que des séries à succès, il y a aussi beaucoup de films sur la plateforme et le géant de la SVOD n’hésite pas à investir. C’est d’ailleurs avec un réalisateur aussi apprécié que détesté que la firme a fait affaire pour plusieurs films, Zack Snyder, le seul et l’unique. Le cinéaste a beaucoup fait parler de lui avec sa saga Rebel Moon, une série de films de science-fiction gonflée à bloc, explosive et bourrée de ralentis. La première partie de la version Netflix est sortie l’année dernière et si elle a rencontré le succès sur la plateforme, les critiques sont beaucoup plus mitigées. Ça n’empêchera pas Snyder de nous sortir sa fameuse Snyder’s Cut d’ici peu, un long métrage "sans la censure de Netflix" qui durera plusieurs heures et atterrira… sur Netflix. Qui a dit marketing ? La partie 2 de la version dite censurée arrivera quant à elle cette semaine. Rebel Moon Part 2 : l’entailleuse va avoir fort à faire pour redresser la baraque et donner un vrai sens à cette épopée spatiale poussiéreuse.

D’autres longs métrages sont bien entendu attendus, comme Anna Karérinne, inspiré d’une histoire russe avec Keira Knightley, Jude Law et Aaron Taylor-Johnson, ou encore l’immense classique du cinéma Le Parrain, dispo dès aujourd’hui d’ailleurs.

15/04

Le Parrain - le grand classique du cinéma avec Marlon Brando et Al Pacccino

16/04

Arrete ou ma mère va tirer - une comédie avec Sylvester Stallone

- une comédie avec Sylvester Stallone Anna Karenine

Lady Bird Pentagon Papers

Assassination Nation

17/04

Mon Meilleur Ami

19/04

Rebel Moon Partie 2 : L'Entailleuse

Toutes les séries Netflix de la semaine

Côté série, Netflix joue les timides cette semaine. Après avoir dégainé Parasyte il y a peu, la plateforme se calme un peu et se contente cette semaine de deux programmes. The Grimm Variations est une série d’anime inspirée des contes des frères Grimm. Les fables sont beaucoup plus sombres qu’à l’accoutumée et devraient en surprendre plus d’un. La deuxième série est quant à elle israélienne, Comme Deux Frères nous racontera le voyage semé d’embûches de deux meilleurs amis qui cherchent à atteindre Cracovie pour voir un match de foot ultra important… pour eux. C’est maigre, mais c’est tout ce que l’on a cette semaine.

17/04

The Grimm Variations - animé inspiré des contes Grimm

18/04

Comme deux frères - une comédie israelienne

Les documentaires et émissions de la semaine

Pour finir, quelques émissions de téléréalité viennent fermer la marche. Mauvais Joueur opposera plusieurs candidats dans un jeu aux règles… très particulières tandis que The Circle Game, un gros succès Netflix, aura le droit à sa saison 6. Enfin, c’est Notre Monde Vivant qui fermera la marche. Un documentaire qui profite d’une esthétique à tomber et qui nous fera explorer l’intelligence, l’ingéniosité et le caractère interconnecté de la vie, la faune et la flore. Bref, de la nature avec un grand N. Cerise sur le gâteau, le tout est conté par Cate Blanchett.

17 avril