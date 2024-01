Chaque lundi, il est de tradition de surveiller les nouvelles arrivées sur Netflix pour janvier 2024. La semaine dernière, le service de streaming a introduit plusieurs belles nouveautés, chacune excellant dans son genre. On avait notamment le droit à la mini série Monsters : L'enfer du Dragon volant au 103 passions, anime et spin-off de One Piece qui avait toute les cartes en mains pour plaire aux fans de longue date. Cette semaine, on ne va pas se le cacher, les sorties sont claiurement plus timides et le service de streaming américain se fait assez discret. Même si il y a toutefois quelquesp etites surprises.

Les séries Netflix de la semaine du 22 au 28 janvier 2024 (S4)

La semaine est plutôt légère, et nous ne bénéficions même pas d'un nouveau film. Passons donc directement aux séries, notamment avec l'arrivée de la saison 8 de Queer Eye. Dans cette série hautement appréciée, cinq hommes ouvertement homosexuels, connus sous le nom des Fab Five, prodiguent des conseils en matière de mode, de style de vie, de soins personnels, de design intérieur et de culture à des personnes de divers horizons. Changement de ton total, nous avons aussi le droit à Griselda, qui est d'un tout autre calibre, car il s'agit d'une série des créateurs de Narcos. Ici, nous suivons les tumultueuses péripéties de la vie de Griselda Blanco, l'une des dirigeantes les plus emblématiques d'un des cartels de drogue les plus importants au monde, surnommée La Veuve Noire. Le tout se déroule dans les années 70, et, fidèles à leur réputation, le showrunner et le réalisateur de Narcos, Eric Newman et Andres Baiz, sont aux commandes de cette nouvelle aventure.

Ambiance différente une fois de plus, avec Masters of the Universe: Revelation, une série d'animation qui mélange le genre Sword & Sorcery avec la science-fiction. Bonne nouvelle pour les fans de Star Wars, Mark Hamill incarne le méchant Skeletor. Pour clore la semaine en beauté, nous aurons également droit à Doctor Slump, une série coréenne qui suit les aventures de deux brillants médecins se retrouvant des années plus tard et trouvant du réconfort l'un auprès de l'autre. Une histoire très touchante.

Les séries de la semaine 4

Queer Eye Saison 8 – (24 janvier)

– (24 janvier) Griselda (25 janvier)

(25 janvier) Masters of the Universe : Revolution (25 janvier)

(25 janvier) Doctor Slump (27 janvier)

Les documentaires Netflix, et autres du 22 au 28 janvier 2024 (S4)

Même du côté des documentaires et des spectacles humoristiques, cette semaine est un peu plus légère que d'habitude. Cependant, c'est une semaine exceptionnelle pour les amateurs de sport, car nous retrouvons Six Nations : Au Contact. Pour rappel, le Tournoi des Six Nations est un championnat annuel de rugby qui réunit six pays européens : la France, l'Angleterre, l'Irlande, l'Italie, l'Écosse et le Pays de Galles. Historiquement connu sous le nom de Tournoi des Cinq Nations avant l'ajout de l'Italie en 2000, il s'agit de l'un des tournois de rugby les plus prestigieux et les plus anciens au monde, dont les origines remontent à la fin du 19ème siècle ! Il méritait donc bien un documentaire sur le sujet.

Pour clore la semaine en beauté, Netflix propose également un spectacle de Jacqueline Novak, une célèbre comédienne américaine qui saura rapidement vous faire oublier les petits tracas de la vie avec humour. Le sujet de ce nouveau spectacle aborde notamment la sexualité, le tout présenté de manière assez intellectuelle. Tout un programme..

Les documentaires de la semaine 4

Six Nations : au contact (24 janvier)

Les spectacles de la semaine 4

Jacqueline Novak : Get on Your Knees (23 janvier)