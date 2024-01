Bien que tout ne soit pas parfait chez Marvel, il faut reconnaître que Disney a plutôt bien réussi son coup avec certaines séries, notamment celles liées à What If. Dans cette optique, le géant américain aurait un plan pour Star Wars, visant à maximiser le potentiel de rentabilité et à satisfaire un large éventail de fans. Voici tout ce que nous savons à ce sujet.

Star Wars pourrait s'inspirer de Marvel

Dans un contexte où le succès de la série MCU What If...? a fait sensation, une récente rumeur dans l'industrie suggère que la franchise Star Wars pourrait suivre cette tendance en développant sa propre déclinaison. L'approche novatrice de "What If...?" chez Marvel, qui revisite des scénarios clés sous un angle différent, a suscité un vif intérêt. À présent, il semblerait que Star Wars envisage de créer une série d'anthologie animée similaire. Cette information nous vient de Daniel RPK (Daniel Richtman), un leaker réputé sur Twitter pour sa fiabilité

Cette initiative survient dans un contexte où l'industrie cinématographique cherche à réduire les risques financiers liés aux superproductions, tout en cherchant à captiver le public. Pour Star Wars, qui a vu certains de ses films récents rencontrer des difficultés au box-office, une série animée constituerait une alternative moins risquée pour garder l'attention des fans.

Padmé du côté obscur ? (vision d'artiste)

D'énormes possibilités pour la franchise

L'univers de What If...? appliqué à Star Wars ouvre un champ de possibilités étendu. Les fans se sont depuis longtemps prêtés au jeu des hypothèses, imaginant des scénarios alternatifs comme "Et si Padmé avait rejoint le côté obscur ?" Une telle série permettrait d'explorer ces idées tout en renouant avec des personnages chéris issus de la trilogie originale de George Lucas. Un autre cas d'école est le suivant : Et si Qui-Gon Jinn avait survécu ? Anakin aurait t-il sombré du côté obscure ?

En parallèle, à l'image de la série MCU What If...?, qui a bénéficié de la participation de voix célèbres telles que Kurt Russel, Jude Law, et Jeffrey Wright en tant que narrateur, une série Star Wars de même nature pourrait également attirer des acteurs de renom pour interpréter ses personnages iconiques

Cependant, il est crucial de souligner que ces informations restent des rumeurs et n'ont pas été officiellement confirmées par Disney ou Lucasfilm. Si elles s'avéraient exactes, elles pourraient proposer aux fans une expérience à la fois innovante et empreinte de nostalgie, tout en restant fidèle à l'esprit de l'univers Star Wars