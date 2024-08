Netflix va devoir encore dire adieux à l'une de ses meilleures séries. Après plusieurs années de bon et loyaux service elle tire sa révérence une fois pour toute et ne compte pas revenir.

En ce moment, on pourrait presque croire qu’il y a plus de séries Netflix qui se terminent que de nouvelles annonces. Et quand bien même il y a des annonces, c’est pour nous dire que ce sont les dernières saisons. Cobra Kai est en train de se terminer, Elite et Sweet Home ont tiré leur révérence, Squid Game et Stranger Things ont déjà affirmé qu’ils allaient se finir avec les prochaines saisons… C’est toute une page qui se tourne, et aujourd’hui encore, Netflix va perdre une très grosse série qui faisait sa réputation.

C'est la fin pour l'une des plus grosses séries Netflix

Une fratrie aux pouvoirs exceptionnels qui se retrouve soudainement à devoir sauver le monde de la fin des temps… Umbrella Academy aura rencontré un succès immédiat sur Netflix avec son esthétique qui lui est propre, ses personnages hauts en couleur et son excellent casting.

Mais cette fois, ils auront beau voyager où bon leur semble, la bande n’arrêtera pas la fin de la série. La saison 4 d’Umbrella Academy, disponible dès aujourd’hui sur Netflix, va boucler la boucle. C’est terminé !

Un grand final qu’on nous vend comme « épique », « impressionnant » et « plein de surprises ». On a envie d’y croire tant en trois saisons déjà, on en a pris plein les mirettes.

À la fois drôle, violent, touchant et parfois même… étrange, Umbrella Academy est une série Netflix qui a directement imposé son style, porté par des acteurs et actrices qui font le taf. Elliot Page, David Castañeda, Tom Hopper, Emmy Raver-Lampman, l’excellent Robert Sheehan, Aidan Gallagher ou encore Justin H. Min campent tous des héros qui vont assurément manquer aux fans.

Contrairement à quelques séries à succès, Umbrella Academy devrait bien s’arrêter une bonne fois après sa quatrième saison. Aucun spin-off n’est prévu puisque le seul qui aurait pu voir le jour a été annulé par Netflix . Ca remonte à quelques temps déjà à cause du comportement toxique du créateur de la série Steve Blackman. Il aurait notamment tenu des propos homophobes et transphobes à l'égard d'Elliot Page. C’est bel et bien la fin de tout, comme le dirait Cinq.

Vous pourrez tout de même retrouver l'intégralité d'Umbrella Academy sur Netflix et ce même après la diffusion de la saison 4, ça va de soi.