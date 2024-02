Bien souvent, on a tendance à critiquer Netflix pour la facilité avec laquelle l’entreprise réduit à néant les espoirs de ses téléspectateurs en annulant des programmes qui leur tiennent à cœur. On ne compte plus le nombre de séries qui ont été jetées à la poubelle, laissant leur fanbase orpheline. Parfois, il arrive que certaines soient sauvées in extremis, comme Warrior Nun par exemple. Heureusement, Netflix n’a pas que des mauvais côtés puisqu’un très grand nombre de séries sont renouvelées chaque mois. C’est encore le cas aujourd’hui.

Netflix confirme le renouvellement d'une de ses meilleures séries coréennes

Si lorsqu’on parle de succès, on a tendance à avoir les mêmes séries pendues aux lèvres comme Mercredi, ou encore Squid Game et Stranger Things… d’autres shows ont réussi à se faire une place sur la plateforme mais aussi, et surtout, chez les téléspectateurs. C’est le cas notamment de plusieurs séries coréennes comme Sweet Home qui vient une nouvelle fois d’être renouvelée. Netflix a confirmé qu’une saison 3 arrive très prochainement, c'est imminent même.

Dans Sweet Home, on suit la lutte sans merci d’une poignée de survivants qui tentent de faire face à une armée de monstres ayant pris possession de millions d’humains. Une série fantastique et un brin horrifique qui est rapidement devenue incontournable pour les amateurs. Design réussi et inventif des créatures, casting solide, des hectolitres de sang et des effets spéciaux bien fichus… il n’en fallait pas plus à la série pour cartonner.

Résultat, quelques temps après une première saison réussie, elle rempilera pour une seconde qui ira encore plus loin dans son concept, quitte à se perdre un peu en cours de route.

Les téléspectateurs sont au rendez-vous, mais la saison 2 déçoit et divise les fans. Certains trouvent que ça part dans tous les sens, qu’on a du mal à tout suivre et qu’il y a comme un grand vide dans la trame, tandis que d’autres affirment s’être éclatés de bout en bout.

Quoi qu’il en soit, tout le monde attend la suite. Certains espèrent du mieux, d’autres simplement du plus. Sweet Home saison 3 est confirmée par Netflix et arrivera cette année en 2024. On n’a pas plus d’informations pour le moment, pas même une date de sortie.

Dans le cas où vous n'auriez toujours pas eu le temps de jeter un œil à la série, sachez que les deux premières saisons de Sweet Home sont actuellement dispo sur Netflix.