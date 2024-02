Sorti le 26 janvier dernier sur Netflix, Badland Hunters fait sensation en se plaçant déjà dans le top France des films en streaming. Il ne fait pas les choses à moitié puisqu’il se positionne carrément dans le top 5 des films les plus regardé de la plateforme chez nous. Tout le monde est unanime face à ce long-métrage. On doit ce succès à Heo Myeong Haeng, un réalisateur et cascadeur coréen qui a déjà travaillé sur des films primés comme The Roundup, mais aussi quelques autres qui ont été nominés : Asura et Phantom. Du film historique au policier, l’homme a touché à tout et cette fois-ci il se consacre au post-apocalyptique. Il embarque d'ailleurs avec lui Ma Dong-seok, acteur reconnu pour ses rôle dans Les Eternels ou encore Le Dernier Train pour Busan.

Badland Hunters, de quoi ça parle ?

Badland Hunters fait suite à un autre film : Concrete Utopia sorti en 2023. Ce dernier n’est pas disponible en streaming pour le moment, mais heureusement, il n’est vraiment pas nécessaire de l’avoir vu pour comprendre l’intrigue du succès Netflix.

Badland, c’est comme ça que l’on appelle le monde d’après, un monde détruit par les ravages d’un tremblement de terre sans commune mesure. Dans ce nouvel environnement hostile, les survivants sont forcés de s’adapter. Dans un univers à la Mad Max, on retrouve deux “chasseurs de Badland” : Nam San et Choi Ji-wan, ils œuvrent pour la défense de leur camp contre d’autres survivants malveillants, mais aussi contre des créatures mutantes. Seulement voilà, plusieurs habitants et une jeune fille, nommée Su-Na proche de l’un des deux protagonistes, se font kidnapper. Les ravisseurs justifient leur action en expliquant qu’ils les emmènent pour effectuer des recherches veillant à un monde meilleur. Les deux chasseurs vont tout faire pour retrouver Su-Na et sauver les autres. Pour ce faire, ils devront faire face à des médecins fous, des mutations scientifiques et bien d’autres obstacles qu’ils surmonteront avec violence et pragmatisme.

Le résultat : près de deux heures d'action débridée comme adore faire la Corée. Bien que les acteurs ne soient pas hyper connus chez nous, on peut se reposer sur leur performance plus que satisfaisante, notamment en ce qui concerne les chorégraphies de bastons.

Badland Hunters Cr. Cha Min-jung/Netflix © 2024

À quoi s’attendre ?

Au vu de la longueur de Badland Hunters d’1h47 et des sujets traités, on est clairement face à un film d’action qui ne va pas faire dans la dentelle. Du pur divertissement donc, avec un scénario inspiré d’univers que l’on apprécie comme World War Z ou Resident Evil, avec les mutants, et bien évidemment Mad Max, pour la direction artistique et l’ambiance post-apo. Bien que les acteurs ne soient pas connus chez nous, on peut se reposer sur leur performance plus que satisfaisante, notamment en ce qui concerne les chorégraphies de bastons. Rien que dans le trailer, on en prend plein la vue et on voit l’investissement à 200% des comédiens.