Les sorties de la semaine sur Netflix ne s'arrêtent pas. Si vous n'avez pas encore jeté un oeil aux nouveautés, sachez qu'un documentaire intitulé Les Frères Menendez, qui fait suite au lancement de la série Monstres : L'histoire de Lyle et Erik Menendez, est disponible sur la plateforme. Un film docu qui revient pendant près de deux heures sur ce double meurtre. Les très bons longs-métrages de Barry Sonnenfeld La Famille Addams et sa suite La Valeur de la Famille Addams ont également atterri sur le service.

Une série événement avec une légende disponible sur Netflix

Les nouveautés Netflix d'octobre 2024 sont riches et le catalogue se développe encore aujourd'hui avec le lancement d'une série ultra attendue issue d'une licence culte du jeu vidéo. En effet, les huit épisodes du show d'animation Tomb Raider : La Légende de Lara Croft sont accessibles dès maintenant à tous les abonnés. De quoi s'agit-il ? D'une série animée produit par Legendary Television, écrite par Tasa Huo (The Witcher : L'héritage du sang) et avec Hayley Atwell (Mission Impossible 7, Captain America) pour doubler Lara Croft. Earl Baylon, qui incarne le personnage de Jonah dans les derniers jeux, est aussi de ce nouveau projet.

Mais le lien entre la trilogie Survivor (Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider) est plus profond que cela. La série Netflix se situe après les événements de ces titres. « Après les événements de la série "Survivor", Lara Croft abandonne ses amis pour se lancer dans des aventures en solo de plus en plus périlleuses. Elle doit toutefois rentrer chez elle lorsqu'un dangereux et puissant artefact chinois est dérobé au manoir familial par un voleur présentant un étrange lien personnel. La poursuite audacieuse qu'elle entreprend l'entraîne dans une aventure autour du monde jusque dans les profondeurs de tombes oubliées, où elle devra affronter sa vraie nature et décider quel genre d'héroïne elle veut devenir ».

Sans surprise, l'aventurière va faire ce qu'elle sait faire de mieux dans cette série d'animation Netflix, à savoir explorer les mystères d'anciennes civilisations, quitte à mettre sa vie en danger. Bon visionnage si vous avez déjà prévu de découvrir Tomb Raider : La Légende de Lara Croft !

Source : Netflix France.