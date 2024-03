En plus de produire de nombreux programmes inédits, Netflix multiplie également les adaptations d’œuvres célèbres. Dernièrement, on a tout de même eu le droit à deux très gros succès comme la série One Piece ou encore Avatar, le dernier Maître de l’Air. Elles ont divisé, elles ont cartonné et sont déjà toutes les deux renouvelées pour une ou plusieurs saisons supplémentaires. Il y a donc bel et bien un public qui aime les productions sérieuses, même si certaines adaptations, comme la série Resident Evil, se cassent les dents. Cette année, en plus de Nicky Larson, un autre monument de l’animation japonaise va arriver sur Netflix.

Une licence culte de retour sur Netflix !

D’immenses mechas au design singulier, reconnaissables entre mille, Gundam arrive bientôt sur Netflix avec Gundam : Requiem for Vengeance. Le film a été annoncé il y a quelque temps déjà et nous en a mis plein les yeux avec son tout premier trailer. Il y a peu, Netflix a passé la seconde et nous a sorti une nouvelle bande-annonce à couper le souffle, plus longue que le tout premier aperçu que nous avions pu voir. Réalisée par le studio Safehouse, habitué à travailler l’animation CGI et dans le jeu vidéo, cette nouvelle série Gundam tournera entièrement sous Unreal Engine 5. Le moteur graphique d’Epic envoie du très très lourd et devrait permettre d’assurer le spectacle.

Toutefois, si la bande-annonce met une nouvelle fois l’accent sur l’action pure et dure, Gundam Requiem for Vengeance mettra aussi et surtout l’accent sur le drame humain derrière cette guerre acharnée, selon les propres aveux de ses créateurs, dont le très sérieux Gavin Hignhight ( Marvel's Spider-Man, Tekken Bloodline) à l'écriture et Erasmus Brosdau (Resident Evil Infinite Darkness, Star Citizen) à la réalisation. Trop tôt pour le dire, pour eux, on ne peut que se délecter des visuels, extrêmement prometteurs.

Ça arrive bientôt !

La série se déroulera sur le front européen pendant la fameuse Guerre d'un An, un arc que l'on a déjà pu découvrir avec la toute première série d'animation de la licence Mobilde Suit Gundam, mais qui sera traité ici depuis un point de vue totalement différent. Ce qui devrait assurément plaire aux fans de la première heure qui verront ici un moyen de développer davantage leur franchise fétiche.

Et comme les bonnes choses n’arrivent jamais seules, la bande-annonce est accompagnée par une excellente nouvelle, on sait enfin quand la série sera diffusée sur Netflix. Gundam Requiem for Vengeance sera disponible dès l’automne 2024, ça arrive donc très vite. Pas de date précise pour le moment, ça, on ne le saura qu’à la toute fin. Alors, chaud pour le grand retour de Gundam sur le petit écran ?