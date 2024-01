Toutes les nouveautés Netflix de février 2024 sont connues et il y a de quoi faire ! Nouvelles séries, nouveaux films, et même documentaires. Parfait pour passer une bonne Saint Valentin (entre autre).

Après un début d'année en trombe et un très bon mois de janvier sur Netflix, il est déjà temps de découvrir l'intégralité du catalogue de février 2024, un mois bien connu pour fêter la Saint-Valentin. Pour autant, la plateforme de streaming est loin de proposer uniquement des programmes romantiques ou à l'eau de rose. On y retrouve également plusieurs drames, mais aussi et surtout une adaptation en série très attendue par de nombreux spectateurs : Avatar : Le dernier maître de l'air.

D'ici quelques jours, on pourra aussi retrouver de véritables pépites de l'histoire du cinéma, notamment du côté de l'humour, avec les deux films Maman, j'ai raté l'avion ! Une « saga» qu'on ne présente plus, tant elle a marqué la pop culture, au point de donner lieu à de nombreuses parodies, hommages, que ce soit dans d'autres longs métrages, des séries ou même des publicités.

Les nouvelles sorties Netflix de février 2024

Ce nouveau mois d'hiver est tout de même riche en surprises, surtout pour tous les publics. On retrouvera, par exemple, dès le début du mois la saga d'animation Moi, moche et méchant, un grand classique d'Illumination Entertainment. D'ailleurs, chez le même studio, on retrouve aussi ce mois-ci sur Netflix Les Minions. Les amateurs de films plus classiques pourront savourer Le Diable s'habille en Prada, avec l'iconique Meryl Streep et les deux brillantes actrices Anne Hathaway et Emily Blunt. Ceux qui aiment le suspense pourront apprécier Ceux qui veulent ma mort, avec Angelina Jolie en tête d'affiche. Du côté français, on a le droit à la très mignonne trilogie Belle et Sébastien. Si vous aimez les belles histoires et les animaux, ce serait clairement dommage de passer à côté.

Pour les séries, il y a du très lourd avec l'intégrale de Dr House, mais aussi et surtout Avatar : Le dernier maître de l'air ! Une adaptation de la célèbre série animée de Nickelodeon des années 2000. Elle met en vedette Gordon Cormier dans le rôle d'Aang, le jeune héros, aux côtés d'Elizabeth Yu et de Daniel Dae Kim. La série suit Aang, un garçon de 12 ans, dans son apprentissage pour maîtriser les quatre éléments – Eau, Terre, Feu et Air – et sauver son monde de la redoutable Nation du Feu. C'est ultra attendu par tout le monde.

Les films de Février 2024

Closer (01 février)

The Peacemaker (01 février)

Le Temps de l'innocence (01 février)

J'irai où tu iras (01 février)

Maman, j'ai raté l'avion ! (01 février)

Maman, j'ai encore raté l'avion ! (01 février)

Hitch : expert en séduction (01 février)

Saga Moi, moche et méchant (01 février)

Les Minions (01 février)

Red Life (01 février)

La Nuit d'Orion (02 février)

Une robe pour Mrs Harris (02 février)

Maman, j'ai raté ma vie (04 février)

Le Diable s'habille en Prada (07 février)

Les Cendres (09 février)

Armageddon Time (09 février)

Ashes - Les Cendres (09 février)

Bhakshak : L'injustice en face (09 février)

Tue-moi si tu l'oses (13 février)

Emily the criminal (13 février)

Les Nouvelles aventures d'Aladin (13 février)

Alad'2 (13 février)

A Soweto Love Story (14 février)

The Pretty One (14 février)

Prise au jeu (14 février)

Love, Simon (15 février)

Crossroads (15 février)

Ceux qui veulent ma mort (15 février)

Footloose (15 février)

Cœurs en thérapie (14 février)

The Abyss (16 février)

Belle et Sébastien : La Trilogie (21 février)

À travers ma fenêtre : Les yeux dans les yeux (23 février)

She Said (23 février)

Mea Culpa (23 février)

SAG Awards : La 30e édition (24 février Live)

Code 8 : Partie II (28 février)

Violent Night (29 février)

Les séries de Février 2024 à voir sur Netflix

Dr House - L'intégrale (01 février)

Ennemi public (01 février)

Let's Talk About Chu (02 février)

Dee et compagnie au pays d'Oz (5 février)

Love Never Lies : Saison 2 Partie 2 (07 février)

Un jour (08 février)

Machos alfa : Saison 2 (09 février)

A Killer Paradox (09 février)

Bom Dia, Verônica : Saison 3 (14 février)

Love Is Blind : Saison 6 (14 février)

House of Ninjas (15 février)

AlRawabi School for Girls : Saison 2 (15 février)

Ready, Set, Love (15 février)

The Vince Staples Show (15 février)

Comedy Chaos (16 février)

Nouvelle École : Italie (19 février)

Avatar : Le dernier maître de l'air (22 février)

The Mire: Millennium (28 février)

Sous les applaudissements (29 février)

Les documentaires, émissions et télé-réalité de février 2024

Raël : Le prophète des extraterrestres (07 février)

Lover, Stalker, Killer - Lover, Stalker, Killer : L'ex de l'extrême (09 février)

Sunderland 'Til I Die: Season 3 - Sunderland : Envers et contre tous : Saison 3 (13 février)

Little Nicholas: Life of a Scoundrel - Le Petit Nicolás ou la Grande Imposture (15 février)

Einstein and the Bomb - Einstein et la bombe (16 février)

Can I Tell You A Secret? - Je peux te dire un secret ? (21 février)

Formula 1: Drive to Survive: Season 6 - Formula 1 : Pilotes de leur destin : Saison 6 (23 février)

American Conspiracy: The Octopus Murders - American Conspiracy : Une enquête tentaculaire (28 février)

The Indrani Mukerjea Story: Buried Truth - Indrani Mukerjea : Le secret du sang (Prochainement)

Taylor Tomlinson: Have It All (13 février)

Mike Epps: Ready to Sell Out (20 février)

Les programmes Netflix de février 2024 à ne pas manquer

Pour les programmes à ne pas louper, on vous conseille évidemment de voir ou revoir Maman, j'ai Raté l'avion pour une bonne dose de nostalgie inimitable. Mais aussi Moi, moche et méchant, même si vous n'avez pas d'enfants. C'est bien plus qu'un simple dessin animé, c'est sacrément intelligent. Évidemment, Le Diable s'habille en Prada est un chef-d'œuvre du cinéma qu'il serait dommage de manquer. En ce qui concerne les séries, difficile de ne pas recommander Avatar : Le dernier maître de l'air. C'est ultra attendu, même par ceux qui ne connaissent pas spécialement l'œuvre de base. C'est clairement à découvrir, et en plus, c'est totalement nouveau.

Moi, Moche et Méchant (1er février)

Moi, Moche et Méchant est un film d'animation qui raconte l'histoire de Gru, un méchant notoire qui planifie le vol de la lune. Sa vie prend un tournant inattendu lorsqu'il adopte trois orphelines dans le cadre de son plan. Au fil de l'histoire, Gru développe un lien émotionnel avec les filles et commence à remettre en question son identité de méchant.

Maman, j'ai Raté l'avion (04 février)

Maman, j'ai raté l'avion est un film familial par excellence centré sur Kevin McCallister, un jeune garçon de huit ans, qui est accidentellement laissé seul à la maison lorsque sa famille part pour les vacances de Noël à Paris. Pendant que Kevin profite de sa liberté, il doit aussi défendre sa maison contre deux cambrioleurs maladroits, Harry et Marv, en utilisant une série de pièges astucieux.

Le Diable s'habille en Prada (7 février)

Le Diable s'habille en Prada est un film qui suit l'histoire d'Andrea Sachs, une jeune femme aspirant à devenir journaliste, qui se retrouve malgré elle assistante de Miranda Priestly, la redoutable rédactrice en chef d'un prestigieux magazine de mode à New York. Mal préparée aux exigences et aux caprices de son impitoyable patronne.

Avatar : Le dernier maître de l'air (22 février)

La série Netflix Avatar: The Last Airbender est une adaptation en prise de vues réelles de la célèbre série animée. Elle suit l'histoire de Aang, un jeune maître de l'air de 12 ans, qui se réveille après un siècle passé dans la glace pour découvrir que le monde est en guerre. Avec l'aide de ses amis, Sokka et Katara, Aang doit maîtriser les quatre éléments et mettre fin au conflit déclenché par la Nation du Feu.