Netflix prépare du très lourd en février 2024 avec de nombreuses séries attendues et plein de films. On a pas encore toutes les infos entre les mains, mais voici déjà toutes les sorties confirmées.

Chaque mois, Netflix nous réserve de nombreuses surprises de son chapeau. Après une année 2023 particulièrement chargée en nouveautés et en grosses sorties, la plateforme a rapidement enchaîné avec un mois de janvier 2024 généreux. La plateforme ne compte pas en rester là et prévoit déjà de satisfaire ses utilisateurs en février. Il faut bien faire passer la pilule après la dernière déclaration qui nous annonce très clairement une nouvelle augmentation des prix abonnements prochainement.

Toutes les sorties Netflix confirmées de février 2024

Si l'on n'a pas encore la liste complète des sorties du mois de février 2024, mais cela ne devrait plus tarder, plusieurs programmes attendus sont déjà confirmés. De l'animation avec un long métrage aussi ambitieux qu'intriguant, des séries évènements dont une qui s'annonce comme étant un véritable blockbuster et plusieurs documentaires sont d'ores et déjà en route pour le mois prochain. On fait le tour de tout ça.

Les films Netflix de février 2024

Ça commence tout de suite avec les films, dont La Nuit d'Orion, un long métrage d'animation qui s'annonce déjà visuellement incroyable. On suivra Orion, un adolescent victime d'un nombre incalculable d'angoisses et de phobies qui va se retrouver embarqué dans une aventure surprenante à cause d'une de ses pires peurs : le noir. L'obscurité lui permettra de rencontrer des personnages hauts en couleurs mais aussi d'affronter ses pires cauchemars. La Nuit d'Orion s'annonce d'ores et déjà comme un film chargé en messages et qui devrait parler à tout le monde. D'autres films sont aussi confirmés comme Mea Culpa, un drame teinté de romance noire, ou encore la comédie Prise au jeu, qui mise ici sur la fraîcheur de son casting et de sa trame.

La Nuit d’Orion - 2/02

- 2/02 Les Cendres - 9/02

- 9/02 Prise au jeu - 14/02

- 14/02 À travers ma fenêtre 3 : Les yeux dans les yeux - 23/02

- 23/02 Mea Culpa - 23/02

Toutes les séries Netflix de février 2024

Côté séries, on a déjà la date de sortie de deux programmes très attendus qu'il faudra suivre absolument : Killer Paradox et Avatar : Le dernier Maître de l'air. La première est une série qui nous fera suivre un jeune homme ordinaire devenu tueur en série malgré lui, et le policier qui le traquera sans relâche. Un drame qui s'annonce prenant. De l'autre côté, Avatar le dernier Maître de l'air, nouvelle série événement de Netflix qui semble une fois de plus avoir mis le paquet.

Une adaptation aussi ambitieuse que la série One Piece qui nous fera suivre le voyage de Aang, l'Avatar, un être capable de contrôler tous les éléments et qui, accompagné de ses amis Katara et Sokka, cherchera un moyen d'arrêter la terrible Nation du Feu, véritable danger pour la paix. La dernière bande-annonce en date annonce la couleur, ça a l'air assez exceptionnel. Reste maintenant à voir ce que ça vaut réellement.

Let's Talk About Chu - 2/02

- 2/02 Un jour - 8/02

- 8/02 Lover, Stalker, Killer : L'ex de l'extrême - 9/02

- 9/02 A Killer Paradox - 9/02

- 9/02 Good Morning, Verônica - 14/02

- 14/02 The Vince Staples Show - 15/02

- 15/02 Avatar : Le dernier maître de l'air - 22/02

Les documentaires et autres programmes de février 2024

Pour le reste, on notera le retour de programmes archi appréciés comme La Nouvelle École (ici, version Italie), un vrai carton, ou encore Love is Blind. Mais c'est surtout le documentaire Raël qui attisera notre curiosité ici. Le docu revient sur l'homme du même nom, Raël, un personnage haut en couleur qui aura marqué l'histoire de la France à plus d'un titre. Gourou de secte qui continue encore de laisser son empreinte chez nous, messager des extraterrestres et de forces supérieures, Raël a fasciné à l'époque et fascine toujours, autant qu'il inquiète d'ailleurs. Le documentaire revient sur toute cette histoire et révèlera de nombreux secrets dans la foulée.

Documentaires

Raël : Le prophète des extraterrestres - 7/02

