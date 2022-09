L'énorme échec de Netflix Jeux ne déstabilise pas la société de Reed Hastings qui redouble d'efforts pour percer. En témoigne l'annonce de la création d'un tout nouveau studio.

Netflix crée son propre studio de jeu vidéo...

Après les rachats de Next Games (The Walking Dead : No Man's Land), Night School Studio (Oxenfree, Afterparty) et Boss Fight Entertainment (Dungeon Boss), Netflix fonde son studio de développement de jeux vidéo. Cette entité basée à Helsinki en Finlande, dirigée par Marko Lastikka, vice-président de Zynga qui est aussi passé par EA, développera des jeux de « classe mondiale » sans publicité ni achat in-app. Un studio qui partira de zéro.

C'est ce qu'annonce Amir Rahimi, vice-président des studios Netflix pour la partie jeu vidéo, dans un communiqué officiel. Il est aussi conscient du défi que cela représente et semble prêt à prendre le temps qu'il faut pour atteindre leurs objectifs.

Cela marque une nouvelle étape dans notre vision de créer un studio de jeux de classe mondiale qui offrira, à nos centaines de millions de membres dans le monde entier, une variété de jeux originaux, délicieux et profondément engageants sans publicité ni achat in-app. Il est encore tôt, et nous avons encore beaucoup de travail à réaliser pour proposer une excellente expérience de jeu sur Netflix. Créer un jeu peut prendre des années, je suis donc fier de voir comment nous jetons régulièrement les bases de nos studios de jeux au cours de la première année, et j'ai hâte de partager ce que nous produisons dans les années à venir. Amir Rahimi, vice-président des studios de jeux Netflix, via le site officiel.

... pour rendre ses abonnements plus attractifs ?

Netflix semble donc vouloir miser sur un domaine déjà compétitif mais y croit. Dans la partie SVOD, l'entreprise au N rouge accuse le coup. Même si le nombre d'abonnés augmente en France, au global, c'est la bérézina. La firme plonge et veut récupérer des spectateurs coûte que coûte, quitte à serrer la vis sur le partage de comptes. Pourtant leader depuis plusieurs années, Netflix a chuté de son trône qui s’est fait piquer la vedette par Disney+. La puissance de Mickey !