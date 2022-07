Lors d'un entretien avec le JDD, Ted Sarandos, CO-PDG de chez Netflix s'est exprimé au niveau des chiffres et notamment ceux qui concernent l'Hexagone. On peut ainsi apprendre qu'en un peu plus de deux ans, la plateforme de vidéo à la demande a eu plusieurs millions d'abonnements supplémentaires. Forcément, la pandémie a dû y être aussi pour quelque chose. Netflix entre baisse et hausse ?

Une augmentation grandissante pour la France

Le géant américain Netflix revendique donc 10 millions d'abonnements en France. C’est une augmentation gargantuesque quand on sait qu'il y avait 6,7 millions d'abonnements au début de l'année 2020. Il est certain que les confinements successifs ont eu un impact immense sur ce chiffre. Ted Sarandos précise tout de même qu’un foyer représente cinq comptes. Ce qui veut dire que le nombre de spectateurs Netflix est en réalité bien plus grand et devrait être de l'ordre de 14 millions actuellement.

Une baisse mondiale pour Netflix

Malgré tout, une baisse est à noter au niveau mondial, comme notamment la perte de 700 000 abonnements en Russie (un choix politique avec la Guerre en Ukraine). Lors du premier trimestre 2022, la plateforme a même perdue 200 000 abonnés et cela pour la première fois en une décennie. Serait-ce le fameux plafond de verre ?

Pour changer la donne, on sait que Netflix prépare aussi un abonnement moins onéreux mais avec un système de pub. On vous en parle d'ailleurs au sein de cette news.