Comme chaque mois, le géant Netflix dévoile ses nouveautés et voici celles d'octobre 2022. Au programme la nouvelle série du créateur de The Haunting of Hill House et une autre d'un grand réalisateur très apprécié pour Halloween.

Même quand vous n'êtes abonnés qu'un service de streaming, ça peut vite être compliqué de suivre les sorties. Voici donc tout ce que vous devez savoir sur les nouveautés d'octobre 2022 de Netflix après celles de Disney+. Et comme la firme de Mickey, place à Halloween avec des séries attendues de Mike Flanagan et Guillermo Del Toro ou plusieurs films dont un pour toute la famille, Le Mauvais Esprit d'Halloween avec Priah Ferguson, Erica Sinclair dans Stranger Things.

Les nouveaux films Netflix d'octobre 2022

American Girl (5 octobre)

American Girl (ou Luckiest Girl Alive outre-Atlantique) signe le retour de la talentueuse Mila Kunis (That's 70s Show, Black Swan). Elle y joue une écrivaine new-yorkaise à qui tout réussit, jusqu'au jour où elle est obligée de revenir sur son passé douloureux de lycéenne.

Togo (5 octobre)

Une étoile à la fois (5 octobre)

Le Téléphone de Mr. Harrigan (5 octobre)

Old People (7 octobre)

Pour le meilleur et pour de faux (13 octobre)

Le Mauvais Esprit d'Halloween (14 octobre)

L'Ecole du Bien et du Mal (19 octobre)

Charlize Theron (Mad Max : Fury Road, L'Associé du Diable...) et Kerry Washington (Scandal, Django Unchained...) en directrices d'école du Bien et du Mal.

Sophie et Agatha sont meilleures amies. Elles sont destinées à intégrer l'école du bien pour la première avec Cendrillon et Blanche-Neige, et l'école du mal pour la seconde. Cependant, à la suite d'un sort, leur destinée respective va basculer et leur amitié sera mise à rude épreuve.

20th Century Girl (21 octobre)

Meurtres sans ordonnance (26 octobre)

Braquer Mussolini (26 octobre)

Cici (27 octobre)

Par-delà l'univers (27 octobre)

À l'ouest rien de nouveau (28 octobre)

Meurtres sans ordonnance (26 octobre)

Après le très critiqué Ava, Jessica Chastain (Interstellar, Miss Sloane...) resigne avec Netflix pour un thriller dans le monde médical.

Suspectant son collègue (Eddie Redmayne, primé aux Oscars) d'être responsable de la mort mystérieuse de plusieurs patients, une infirmière risque sa vie pour découvrir la vérité dans ce thriller poignant inspiré de faits réels.

Les séries d'octobre 2022

The Midnight Club (7 ocotobre)

Mike Flanagan, l'une des figures de proue de Netflix derrière les séries The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor et Sermons de Nuit, revient avec un nouveau drame horrifique. Avec The Midnight Club, le réalisateur sort un peu de sa zone de confort en abandonnant ses acteurs fétiches.

Dans un établissement spécialisé dans l'accueil des jeunes adultes en phase terminale, huit patients se réunissent tous les soirs à minuit pour se raconter des histoires effrayantes. Ils font un pacte : le premier d'entre eux à mourir devra envoyer au groupe un signe de l'au-delà. The Midnight Club est inspiré du roman du même nom, publié en 1994, ainsi que d'autres œuvres de Christopher Pike.

C'est du gâteau Halloween (5 octobre)

Andropause (7 octobre)

Glitch (7 octobre)

Derry Girls (7 octobre)

Spirit Rangers (10 octobre)

Belascoaran Détective Privé (12 octobre)

The Playlist (13 octobre)

The Watcher (13 octobre)

Exception (13 octobre)

Exception est une nouvelle série animée de science-fiction horrifique avec la participation de Yoshitaka Amano, un artiste japonais qui a donné vie aux personnages des premiers Final Fantasy et d'épisodes cultes comme FF7. On retrouve également l'écrivain Hirotaka Adachi, alias Otsuichi, le compositeur Ryuichi Sakamoto (Snake Eyes, Appleseed...) et Yuzo Sato (Naruto, le film : Mission spéciale au pays de la Lune, Pokémon, le film: Mewtwo contre-attaque...).

Dans un futur lointain, l'humanité n'a plus d'autre choix que de quitter la Terre et de migrer vers une autre galaxie. Un vaisseau est envoyé vers une planète pour la terraformer. Les membres de son équipage sont créés un à un grâce à une imprimante 3D biologique. Malheureusement, une erreur fatale se produit pendant le processus de création de Lewis, un membre de l'équipage. Alors que Lewis se retourne contre ses compagnons Nina, Mack, Patty et Oscar, le compte à rebours final de la mission s'enclenche dans l'obscurité effrayante du vaisseau.

Nous voulons tous êtes sauvés (14 octobre)

Les Enquêtes extraordinaires

Notre-Dame : La part du feu (19 octobre)

Le goût de vivre (21 octobre)

Barbares II (21 octobre)

Dubai Bling (27 octobre)

Si j'avais su (28 octobre)

Le Cabinet de curiosités de Guillermo del Toro (25 octobre)

Guillermo Del Toro, le réalisateur mexicain culte des films Le Labyrinthe de Pan, Pacific Rim ou dernièrement Nightmare Alley - qui a même eu un rôle dans Death Stranding d'Hideo Kojima -, offrira Le Cabinet des Curiosités sur Netflix.

Une anthologie d'histoires sinistres, dont deux créées spécialement par Del Toro, avec des réalisateurs différents à chaque fois tels que Jennifer Kent (The Nightingale), Vincenzo Natali (Cube) ou encore Catherine Hardwicke (Thirteen). L'épisode The Viewing aura même comme acteur Peter Weller : RoboCop en personne. La première bande-annonce est pour le moins très prometteuse.

Les documentaires Netflix d'octobre 2022