Outre le fait que Disney+ va augmenter ses prix comme nous avons pu vous le signaler au sein de cette news, on peut aussi apprendre que la plateforme de streaming de Mickey vient de dépasser Netflix en nombre d'abonnés. Disney montre ainsi les muscles en annonçant avoir atteint 221,1 millions d’abonnés dans le monde. Netflix, qui est pourtant le vétéran du secteur, serait lui 220,67.

Disney domine de peu

La différence est évidemment très minime mais elle est tout de même assez symbolique et symptomatique. Depuis quelques mois on sait que Netflix est en train de perdre petit à petit des abonnés et ce n'est clairement pas la montée en flèche de Disney qui va aider. Il faut dire que la plateforme frappe très fort depuis quelques temps avec des mastodontes Star Wars et Marvel avec lesquels il est très difficile de pouvoir rivaliser. L'épisode final de la série Obi-wan Kenobi a attiré par exemple 1,8 million de téléspectateurs entre le mercredi 22 juin et le dimanche 27 juin 2022.

Des chiffres qui font tourner la tête d'autant que Disney a dans les tuyaux de nombreuses autres séries très attendues comme un certain Daredevil (qui était autrefois chez Netflix, comme quoi...). Attention toutefois, la firme de Mickey triche un peu et comptabilise aussi l’ensemble de ses plateformes (Disney +, Hulu et ESPN + pour le sport) pour arriver à cette conclusion.

Ca n'en reste pas moins impressionnant quand on sait que la plateforme de Streaming est tout de même très récente (2019).